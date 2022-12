Putin’den yeni yıl mesajı

https://sputniknews.com.tr/20230101/putinden-yeni-yil-mesaji-1065259924.html

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya vatandaşlarının yeni yılını kutladı.Rus lider, mesajında şu ifadeleri kullandı:Sayın Rusya vatandaşları. Sevgili dostlar. 2022 yılı bitiyor. Bu, zor ama gerekli kararların, Rusya’nın tam egemenlik kazanmaya ve toplumumuzun güçlü biçimde pekişmesine yönelik en önemli adımların atıldığı bir yıldı. Bu, birçok şeyi yerine oturtan bir yıldı. Cesaret ve kahramanlığı açık biçimde ihanet ve korkaklıktan ayırdı. Aileye ve yakınlara olan sevgiden, dostlara ve savaş arkadaşlarına sadakatten, vatana bağlılıktan daha büyük bir güç olmadığını gösterdi.Bu, gerçekten çok önemli ve gelecek belirleyici olayların yaşandığı bir yıldı. Bu olaylar, ortak geleceğimizin ve gerçek bağımsızlığımızın temelinin atıldığı eşik oldu. Bugünün bunun için savaşıyoruz. Rusya Federasyonu’nun yeni bölgelerinde, kendi tarihi topraklarımızda kendi insanlarımızı koruyoruz. Birlikte inşa ediyor ve yaratıyoruz. Asıl mesele Rusya’nın geleceği. Anayurdu savunma, ecdadımıza ve torunlarımıza karşı mukaddes görevimiz. Tarihe dayalı ahlaki haklılık bizde. Geride bıraktığımız yıl ülkemiz ve tüm dünya için büyük ve köklü değişimleri de beraberinde getirdi. Heyecan, kaygı ve endişelerle doluydu. Lakin Rusya tarihinin tüm dönemlerinde olduğu gibi, çok uluslu halkımız, cesaret ve onur sergileyerek söz ve eylemleriyle Anavatan savunucularını, asker ve subaylarımızı, özel askeri harekatın tüm katılımcılarını destekledi. Rusya’nın egemenlik, bağımsızlık ve güvenlik dolu geleceğinin yalnızca bize, bizim gücümüze ve irademize bağlı olduğunu hep biliyorduk ve bugün bir kez daha buna ikna olduk. Batıdaki seçkin çevreler yıllar boyunca ikiyüzlü biçimde, Donbass’taki en karmaşık ihtilafın çözümü de dahil niyetlerinin barışçıl olduğu konusunda hepimize güvence veriyordu. Uygulamada ise Donbass’taki halk cumhuriyetlerinin sivillerine yönelik askeri ve açıkça terörist eylemlerde bulunmaya devam eden neonazileri mümkün olan her şekilde teşvik ediyorlardı. Batı, barış hakkında yalan söyleyip aslında saldırganlığa hazırlanıyordu. Şimdi de utanmadan, açık biçimde bunu itiraf ediyor. Ukrayna ve halkını da arsızca Rusya’yı zayıflatmak ve bölmek için kullanıyorlar. Asla kimseye bunu yapmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.Rusya askerleri, milis güçleri, gönüllüler kendi toprakları, hak ve adalet için, Rusya’ya barış ve güvenlik garantilerini sağlama alınması için savaşıyor. Hepsi birer kahramanımız. Şu anda en zor günlerden onlar geçiyor. Özel askeri operasyonun tüm katılımcılarına tüm içtenlikle mutlu yıllar diliyorum. Burada, hemen yanımda olanları kutluyorum. Cephede ve cephe bölgesinde olanları, savaşa katılmak üzere eğitim merkezlerinde eğitimden geçenleri, hastanelerde bulunanları veya görevini yerine getirerek evlerine dönenleri kutluyorum. Stratejik birliklerde görev yapan herkesi, tüm ordu personelimizi kutluyorum. Sevgili arkadaşlar, özverili hizmetinizden dolayı size teşekkür ediyorum. Büyük ülkemizin tümü sizin metanetiniz, dayanıklılığınız ve cesaretiniz ile gurur duyuyor. Milyonlarca insan, kalben ve ruhen sizinle beraberler. Yılbaşı sofralarında mutlaka şerefinize kadeh kaldırılacak. Cepheye malzeme taşıyan sürücülerin ve demiryolu işçilerinin can güvenliğini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Askerin yaşamları için mücadele veren, yaralı sivillerin bakımını üstlenen doktorlara, sağlık görevlilerine, hemşirelere teşekkür ediyorum. Bugün tüm özveriyle çalışan askeri ve diğer fabrikalarımızın işçi ve mühendislerine teşekkür ediyorum. Sivil ve savunma tesislerini inşa eden, Donbass ve Novorossiya’nın şehir ve köylerini yeniden inşa etmeye yardımcı olan inşaatçılara teşekkür ediyorum.Sevgili dostlar. 2014 yılından bu yana, Kırım olaylarının ardından, Rusya yaptırımlar altında yaşıyor. Ancak bu yıl bize karşı gerçek bir yaptırım savaşı ilan edildi. Bu savaşı başlatanlar sanayimizin, maliyemizin, ulaşımımızın tamamen yok olmasını bekliyordu. Bu olmadı, çünkü hep birlikte güvenilir bir emniyet katsayısını oluşturduk. Bu anlamda yaptıklarımızın tümü, en önemli alan olan ekonomide bağımsızlığımızı güçlendirmek içindir. Kendimiz, çıkarlarımız ve geleceğimiz için verdiğimiz mücadele elbette, adil çok kutuplu dünya düzeni isteyen diğer ülkeler için ilham kaynağı. Geride bıraktığımız yılda, insanlarımızda merhamet, dayanışma ve duyarlılık gibi niteliklerin özel önem kazanmış olmasını çok önemli buluyorum. Başkalarına yardım etme ihtiyacını duyan vatandaş sayısı giderek artıyor. Onlar, yukarıdan hiçbir talimat olmadan birleşiyorlar. Duyarlılığınız, sorumluluğunuz ve nezaketiniz için, farklı yaş ve sosyal gruplardan olmanıza rağmen ortak davaya etkin biçimde katıldığınız için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çatışma bölgesindeki askerlerimize, çatışmalardan etkilenen şehir ve köylerin sakinlerine yardım ulaştırmak için depo ve ulaşım organize ediyorsunuz. Federasyonun yeni bölgelerinden olan çocukları tatile gönderiyorsunuz. Canlarım, çatışmalarda ölen askerlerimizin ailelerine büyük destek veriyorsunuz. Onlar kendi hayatlarını, başkalarının hayatını korumak için verdi. Eşleri, oğulları, kızları, onları gerçek kahraman gibi büyüten ebeveynleri için bu yılbaşı gecesi ne kadar zor olduğunu anlıyorum. Ölen arkadaşlarımızın ailelerine yardım etmek, çocuklarını büyütmek, onlara iyi bir eğitim vermek, onların meslek sahibi olmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Acınızı tüm kalbimle paylaşıyor ve samimi destek sözlerini kabul etmenizi rica ediyorum. Sevgili dostlar, en ağır dahil tüm dönemlerde, ülkemizde yeni yıl kutlanarak karşılandı. Yeni yıl, her zaman herkesin en sevdiği bayramıydı ve öyle olmaya devam ediyor ve insanlardaki en iyi özellikleri ortaya çıkarmak, geleneksel aile değerlerinin önemini ve gönül yüceliği, cömertlik ve güven enerjisini artırmak gibi sihirli yeteneğe sahip. Yeni Yılı karşılayan herkes sevdiklerini memnun etmeye, onları kendi ilgi ve sıcağıyla ısıtmaya çalışıyor. Hayal ettiklerini onlara hediye etmek, çocukların gözlerindeki sevinci görmek, anne babalarımızın, eski neslin ilgimizden dolayı ne kadar içtenlikle minnettar olduklarını hissetmek. Onlar bu mutluluk parıltılarına değer vermeyi biliyorlar. Dostlar, tüm eski dargınlıkları ve anlaşmazlıkları geride bırakmanın şimdi tam zamanı. En yakın insanlara en güzel duygularınızı, sevginizi açmanın, her zaman her koşulda birbirimizle ilgilemenin ne kadar önemli olduğunu söylemenin tam zamanı. Bu içten sözler ve asil duygular hepimize mümkün olduğu kadar çok manevi güç ve birlikte tüm zorlukların üstesinden geleceğimize ve ülkemizi büyük ve bağımsız tutacağımıza dair güven versin. Sadece ileriye dönük yürüyeceğiz ve ailelerimiz ve Rusya için, biricik vatanımızın geleceği için kazanacağız. Mutlu yıllar sevgili dostlar. Yeni, 2023 yılınız kutlu olsun.

