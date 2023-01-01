https://sputniknews.com.tr/20230101/osmaniyede-orman-yangini-1065273062.html

Osmaniye’de orman yangını

Osmaniye’de orman yangını

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 10 dekarlık alanda etkisini gösterdiği bildirilen yangına müdahale... 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T19:28+0300

2023-01-01T19:28+0300

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türkiye

osmaniye

orman yangını

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Ormandan alevlerin yükseldiğini gören çevre halkının ihbarı üzerine Düziçi ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.Bölgeye ulaşan ekipler, tazyikli suyla müdahaleye başladı. Yangının büyüme riskine karşı, çevredeki kentlerden takviye ekipler de yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

türkiye

osmaniye

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osmaniye, orman yangını