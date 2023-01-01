https://sputniknews.com.tr/20230101/osmaniyede-orman-yangini-1065273062.html
Osmaniye’de orman yangını
Osmaniye’de orman yangını
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 10 dekarlık alanda etkisini gösterdiği bildirilen yangına müdahale... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T19:28+0300
2023-01-01T19:28+0300
2023-01-01T19:28+0300
türkiye
osmaniye
orman yangını
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Ormandan alevlerin yükseldiğini gören çevre halkının ihbarı üzerine Düziçi ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.Bölgeye ulaşan ekipler, tazyikli suyla müdahaleye başladı. Yangının büyüme riskine karşı, çevredeki kentlerden takviye ekipler de yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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osmaniye, orman yangını
Osmaniye’de orman yangını
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 10 dekarlık alanda etkisini gösterdiği bildirilen yangına müdahale ediliyor.
Ormandan alevlerin yükseldiğini gören çevre halkının ihbarı üzerine Düziçi ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, tazyikli suyla müdahaleye başladı. Yangının büyüme riskine karşı, çevredeki kentlerden takviye ekipler de yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.