https://sputniknews.com.tr/20230101/msbden-yeni-yila-ozel-once-vatan-klibi-1065269247.html

MSB'den yeni yıla özel ‘Önce Vatan’ klibi

MSB'den yeni yıla özel ‘Önce Vatan’ klibi

MSB, yeni yıl dolayısıyla rap tarzında marşın seslendirildiği ‘Önce Vatan’ klibi hazırladı. 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T16:15+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

klip

marş

önce vatan

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Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, "Adım Mehmetçik benim/Ezan oldum dinmedim, dinmem/Bayrak oldum inmedim, inmem/Şehit oldum ölmedim, ölmem" sözlerinin yer aldığı marş, rap tarzında seslendirildi.Paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da ‘önce vatan’ diyerek milletin huzur ve güvenliği için görevde olacağı belirtildi.Kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli personelin marşı seslendirdiği klibin sonunda, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında milletimizin yeni kutluyoruz" ifadesine yer verildi.Daha önce rap tarzında hazırlanan ve sosyal medyadan paylaşılan ‘Komando’ klibi yurt içi ve dışında milyonlarca kez izlenerek büyük beğeni beğeni toplamıştı.

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Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), klip, marş, önce vatan