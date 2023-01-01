https://sputniknews.com.tr/20230101/msbden-yeni-yila-ozel-once-vatan-klibi-1065269247.html
MSB'den yeni yıla özel ‘Önce Vatan’ klibi
MSB'den yeni yıla özel ‘Önce Vatan’ klibi
MSB, yeni yıl dolayısıyla rap tarzında marşın seslendirildiği ‘Önce Vatan’ klibi hazırladı. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T16:15+0300
2023-01-01T16:15+0300
2023-01-01T16:15+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
klip
marş
önce vatan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063570957_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_3da35b12135c7cfc5cfb2aefbe71b98d.jpg
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, "Adım Mehmetçik benim/Ezan oldum dinmedim, dinmem/Bayrak oldum inmedim, inmem/Şehit oldum ölmedim, ölmem" sözlerinin yer aldığı marş, rap tarzında seslendirildi.Paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da ‘önce vatan’ diyerek milletin huzur ve güvenliği için görevde olacağı belirtildi.Kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli personelin marşı seslendirdiği klibin sonunda, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında milletimizin yeni kutluyoruz" ifadesine yer verildi.Daha önce rap tarzında hazırlanan ve sosyal medyadan paylaşılan ‘Komando’ klibi yurt içi ve dışında milyonlarca kez izlenerek büyük beğeni beğeni toplamıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063570957_91:0:1508:1063_1920x0_80_0_0_05951112363ae4915c9d620c075b5559.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), klip, marş, önce vatan
milli savunma bakanlığı (msb), klip, marş, önce vatan
MSB'den yeni yıla özel ‘Önce Vatan’ klibi
Abone ol
MSB, yeni yıl dolayısıyla rap tarzında marşın seslendirildiği ‘Önce Vatan’ klibi hazırladı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, "Adım Mehmetçik benim/Ezan oldum dinmedim, dinmem/Bayrak oldum inmedim, inmem/Şehit oldum ölmedim, ölmem" sözlerinin yer aldığı marş, rap tarzında seslendirildi.
Paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da ‘önce vatan’ diyerek milletin huzur ve güvenliği için görevde olacağı belirtildi.
Kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli personelin marşı seslendirdiği klibin sonunda, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında milletimizin yeni kutluyoruz" ifadesine yer verildi.
Daha önce rap tarzında hazırlanan ve sosyal medyadan paylaşılan ‘Komando’ klibi yurt içi ve dışında milyonlarca kez izlenerek büyük beğeni beğeni toplamıştı.