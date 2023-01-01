https://sputniknews.com.tr/20230101/milli-piyangoda-buyuk-ikramiye-hangi-sayilara-ve-illere-cikti-1065265666.html
Milli Piyango'da büyük ikramiye hangi sayılara ve illere çıktı?
Milli Piyango'da büyük ikramiye hangi sayılara ve illere çıktı?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sonuçları açıklandı. 2023 sonuçları, 23.15'te çekilen amorti ve büyük ikramiye numaralarının ardından online sistem... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T12:43+0300
2023-01-01T12:43+0300
2023-01-01T12:43+0300
yaşam
milli piyango idaresi
milli piyango genel müdürlüğü
çekiliş
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Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.Milli Piyango'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye, Giresun Merkez’den ve Bursa Osmangazi’den alınan birer bilet ve 'millipiyangoonline.com' üzerinden alınan iki bilete isabet etti.İkramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar653030320.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar5424303 5839489Milli Piyango 2023 sonuçları ardından bilet sorgulama ekranı kullanıcıların erişimine açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220601/milli-piyango-ikinci-el-otomobil-cekilisine-baslayacak-1056887757.html
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milli piyango idaresi, milli piyango genel müdürlüğü, çekiliş
milli piyango idaresi, milli piyango genel müdürlüğü, çekiliş
Milli Piyango'da büyük ikramiye hangi sayılara ve illere çıktı?
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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sonuçları açıklandı. 2023 sonuçları, 23.15'te çekilen amorti ve büyük ikramiye numaralarının ardından online sistem üzerinden ilan edildi.
Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.
Milli Piyango'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı.
Büyük ikramiye, Giresun
Merkez’den ve Bursa
Osmangazi’den alınan birer bilet ve 'millipiyangoonline
.com' üzerinden alınan iki bilete isabet etti.
İkramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:
200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
6530303
20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
5424303 5839489
Milli Piyango 2023 sonuçları ardından bilet sorgulama ekranı kullanıcıların erişimine açıldı.