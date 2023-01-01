https://sputniknews.com.tr/20230101/milli-piyangoda-buyuk-ikramiye-hangi-sayilara-ve-illere-cikti-1065265666.html

Milli Piyango'da büyük ikramiye hangi sayılara ve illere çıktı?

Milli Piyango'da büyük ikramiye hangi sayılara ve illere çıktı?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sonuçları açıklandı. 2023 sonuçları, 23.15'te çekilen amorti ve büyük ikramiye numaralarının ardından online sistem... 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T12:43+0300

2023-01-01T12:43+0300

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Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.Milli Piyango'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye, Giresun Merkez’den ve Bursa Osmangazi’den alınan birer bilet ve 'millipiyangoonline.com' üzerinden alınan iki bilete isabet etti.İkramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar653030320.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar5424303 5839489Milli Piyango 2023 sonuçları ardından bilet sorgulama ekranı kullanıcıların erişimine açıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220601/milli-piyango-ikinci-el-otomobil-cekilisine-baslayacak-1056887757.html

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