https://sputniknews.com.tr/20230101/metroda-kafasi-tutunma-direklerine-sikisan-kadini-itfaiye-kurtardi-1065270315.html

Metroda kafası tutunma direklerine sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Metroda kafası tutunma direklerine sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Ankara'da metrodaki tutunma direklerinin arasına kafası sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarıldı. 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T17:34+0300

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2023-01-01T17:34+0300

metro

yaşam

kadın

ankara

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Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Kızılay-Batıkent metrosunda ismi öğrenilemeyen kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafasını metrodaki tutunma direklerinin arasına sıkıştırdı.Panikleyen kadın, diğer yolcuların yardımına rağmen kafasını demir direklerin arasından çıkaramadı. Ardından Macunköy durağında güvenlik personeline bilgi verildi.Metro seferi durdurularak, olay yerine itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir direği keserek kadını bulunduğu yerden kurtardı. Yaklaşık yarım saat bu durakta bekleyen metro, olayın ardından seferine devam etti.

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metro, kadın, ankara