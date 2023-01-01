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Metroda kafası tutunma direklerine sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Metroda kafası tutunma direklerine sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Ankara'da metrodaki tutunma direklerinin arasına kafası sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarıldı. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T17:34+0300
2023-01-01T17:34+0300
metro
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ankara
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Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Kızılay-Batıkent metrosunda ismi öğrenilemeyen kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafasını metrodaki tutunma direklerinin arasına sıkıştırdı.Panikleyen kadın, diğer yolcuların yardımına rağmen kafasını demir direklerin arasından çıkaramadı. Ardından Macunköy durağında güvenlik personeline bilgi verildi.Metro seferi durdurularak, olay yerine itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir direği keserek kadını bulunduğu yerden kurtardı. Yaklaşık yarım saat bu durakta bekleyen metro, olayın ardından seferine devam etti.
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metro, kadın, ankara
metro, kadın, ankara

Metroda kafası tutunma direklerine sıkışan kadını itfaiye kurtardı

17:34 01.01.2023
© DHAMetroda kafası tutunma direklerine sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Metroda kafası tutunma direklerine sıkışan kadını itfaiye kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© DHA
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Ankara'da metrodaki tutunma direklerinin arasına kafası sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarıldı.
Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Kızılay-Batıkent metrosunda ismi öğrenilemeyen kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafasını metrodaki tutunma direklerinin arasına sıkıştırdı.

Panikleyen kadın, diğer yolcuların yardımına rağmen kafasını demir direklerin arasından çıkaramadı. Ardından Macunköy durağında güvenlik personeline bilgi verildi.

Metro seferi durdurularak, olay yerine itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir direği keserek kadını bulunduğu yerden kurtardı. Yaklaşık yarım saat bu durakta bekleyen metro, olayın ardından seferine devam etti.
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