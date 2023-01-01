https://sputniknews.com.tr/20230101/kovid-19dan-olenlerin-beyninde-virus-saptandi-iddiasi-1065273264.html

‘Kovid-19'dan ölenlerin beyninde virüs saptandı’ iddiası

‘Kovid-19'dan ölenlerin beyninde virüs saptandı’ iddiası

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerine yapılan otopsilerde virüsün beyne bulaştığı ileri sürüldü. 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T20:11+0300

2023-01-01T20:11+0300

2023-01-01T20:11+0300

koronavirüs

kovid-19

araştırma

beyin

virüs

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ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (NIH) araştırmacılar, yaş ortalaması 62.5, bir kısmının ek hastalığı olan ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 44 kişinin otopsi sonuçlarını inceledi. Tamamı Kovid-19'a karşı aşı yaptırmayan bu kişilere ait cesetlere Nisan 2020 ila Mart 2021'de otopsi yapıldı.Cesetlerden aldıkları kan örnekleri inceleyen araştırmacılar, 38 cesedin kan plazmasında Kovid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsü tespit etti. Araştırmacılar, 3 cesedin kan plazmasında SARS-CoV-2 tespit edilmediği, kalan 3'ünde ise kan plazmasının mevcut olmadığı sonucuna ulaştı. Diğer yandan, araştırmacılar, cesetlerin farklı bölgelerinde veya sıvılarında RNA tespit etti.Araştırmada, cesetlerden 11'inin sinir sistemine ait dokulardan kapsamlı örnekler alındı. SARS-CoV-2 RNA, cesetlerden birinde hipotalamus ve beyincikte, ikisinde de omurilik ve bazal ganglionda tespit edildi. Öte yandan, bulunan SARS-CoV-2 RNA'ların beyne verdiği zararın ‘az’ olduğu sonucuna ulaşıldı.Bu arada araştırmada, Kovid-19'un ilk olarak solunum yolları ile akciğer dokusuna zarar verdiği de doğrulandı. Araştırmacılar, Kovid-19 belirtilerinin görüldüğü ilk iki haftada, virüsün solunumla ilgili olmayan birçok bölgede çoğaldığını ifade etti. Araştırmanın sonuçları, ‘Nature’ dergisinde yayınlandı.

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kovid-19, araştırma, beyin, virüs