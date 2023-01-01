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‘Kovid-19'dan ölenlerin beyninde virüs saptandı’ iddiası
‘Kovid-19'dan ölenlerin beyninde virüs saptandı’ iddiası
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerine yapılan otopsilerde virüsün beyne bulaştığı ileri sürüldü. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T20:11+0300
2023-01-01T20:11+0300
koronavirüs
kovid-19
araştırma
beyin
virüs
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ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (NIH) araştırmacılar, yaş ortalaması 62.5, bir kısmının ek hastalığı olan ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 44 kişinin otopsi sonuçlarını inceledi. Tamamı Kovid-19'a karşı aşı yaptırmayan bu kişilere ait cesetlere Nisan 2020 ila Mart 2021'de otopsi yapıldı.Cesetlerden aldıkları kan örnekleri inceleyen araştırmacılar, 38 cesedin kan plazmasında Kovid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsü tespit etti. Araştırmacılar, 3 cesedin kan plazmasında SARS-CoV-2 tespit edilmediği, kalan 3'ünde ise kan plazmasının mevcut olmadığı sonucuna ulaştı. Diğer yandan, araştırmacılar, cesetlerin farklı bölgelerinde veya sıvılarında RNA tespit etti.Araştırmada, cesetlerden 11'inin sinir sistemine ait dokulardan kapsamlı örnekler alındı. SARS-CoV-2 RNA, cesetlerden birinde hipotalamus ve beyincikte, ikisinde de omurilik ve bazal ganglionda tespit edildi. Öte yandan, bulunan SARS-CoV-2 RNA'ların beyne verdiği zararın ‘az’ olduğu sonucuna ulaşıldı.Bu arada araştırmada, Kovid-19'un ilk olarak solunum yolları ile akciğer dokusuna zarar verdiği de doğrulandı. Araştırmacılar, Kovid-19 belirtilerinin görüldüğü ilk iki haftada, virüsün solunumla ilgili olmayan birçok bölgede çoğaldığını ifade etti. Araştırmanın sonuçları, ‘Nature’ dergisinde yayınlandı.
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kovid-19, araştırma, beyin, virüs
kovid-19, araştırma, beyin, virüs

‘Kovid-19'dan ölenlerin beyninde virüs saptandı’ iddiası

20:11 01.01.2023
© Sputnik / Мурад ОруджевAzerbaycan - koronavirüs - test
Azerbaycan - koronavirüs - test - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerine yapılan otopsilerde virüsün beyne bulaştığı ileri sürüldü.
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (NIH) araştırmacılar, yaş ortalaması 62.5, bir kısmının ek hastalığı olan ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 44 kişinin otopsi sonuçlarını inceledi. Tamamı Kovid-19'a karşı aşı yaptırmayan bu kişilere ait cesetlere Nisan 2020 ila Mart 2021'de otopsi yapıldı.
Cesetlerden aldıkları kan örnekleri inceleyen araştırmacılar, 38 cesedin kan plazmasında Kovid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsü tespit etti. Araştırmacılar, 3 cesedin kan plazmasında SARS-CoV-2 tespit edilmediği, kalan 3'ünde ise kan plazmasının mevcut olmadığı sonucuna ulaştı. Diğer yandan, araştırmacılar, cesetlerin farklı bölgelerinde veya sıvılarında RNA tespit etti.
Araştırmada, cesetlerden 11'inin sinir sistemine ait dokulardan kapsamlı örnekler alındı. SARS-CoV-2 RNA, cesetlerden birinde hipotalamus ve beyincikte, ikisinde de omurilik ve bazal ganglionda tespit edildi. Öte yandan, bulunan SARS-CoV-2 RNA'ların beyne verdiği zararın ‘az’ olduğu sonucuna ulaşıldı.
Bu arada araştırmada, Kovid-19'un ilk olarak solunum yolları ile akciğer dokusuna zarar verdiği de doğrulandı. Araştırmacılar, Kovid-19 belirtilerinin görüldüğü ilk iki haftada, virüsün solunumla ilgili olmayan birçok bölgede çoğaldığını ifade etti. Araştırmanın sonuçları, ‘Nature’ dergisinde yayınlandı.
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