Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230101/kiraci-ev-sahibinin-evini-basti-bicak-cekti-1065266542.html
Kiracı ev sahibinin evini bastı, bıçak çekti
Kiracı ev sahibinin evini bastı, bıçak çekti
Esenyurt’ta bir kadın, aynı apartmanda oturduğu ev sahibinin evini bıçakla basıp ortalığı birbirine kattı. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T13:48+0300
2023-01-01T13:48+0300
türkiye
türkiye
kiracı
ev sahibi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/01/1065266395_0:289:480:559_1920x0_80_0_0_e138ed364cd860cb953c75072cfaa4a6.jpg
Dün sabah Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde iddiaya göre, Yusuf Yorulmaz isimli ev sahibi, bir yıl önce evini kiraladığı bir kadından aylardır ne kira ne de ortak gider parası alabildi. Kadın, son olarak da elinde bıçakla eşyalara ve daire kapısına zarar verip küfür ve tehditler savurdu. Yaşananlar Yorulmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.'Çocukların kulağını kapattık sesi duymasınlar diye'Yaşananları anlatan Yusuf Yorulmaz, aylardır kira alamadığını ileri sürerek, “Biz bir an önce çıksın gitsin istiyoruz. Bu sabah yaşadığımız olay en büyüğü. Bu uyuşturucu madde bağımlısı. Saçma sapan hareketleri var. Biz daha önce polise, kaymakamlığa, her yere başvurduk; sonuç alamadık. Bugün de bu olaydan sonra söyledik, haneye tecavüz etmeye kalkıştı. Polis aldı götürdü, 10 dakika sonra bırakıldı. Elinde bıçakla gelip saldırdı, kapılara vurdu. Çocukların kulağını kapattık, sesi duymasınlar diye. Karşı daireye de saldırmaya başladı. Alt katlara indi. En son su döküyor, parmak izim kalmasın diye. 'Sizi yaşatmayacağım' diye bizi tehdit ediyor. Hiç kimsenin huzuru yok, binadaki herkes tedirgin" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221226/evi-bosaltan-kiraci-daireyi-atese-verdi-yanan-dairede-patlama-meydana-geldi-1065014029.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/01/1065266395_0:244:480:604_1920x0_80_0_0_bd4d6456084f1ad91f20014c438374fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kiracı, ev sahibi
türkiye, kiracı, ev sahibi

Kiracı ev sahibinin evini bastı, bıçak çekti

13:48 01.01.2023
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - MERT YILDIRIM - MURAT DELİCEKiracı ev sahibinin evini bastı, bıçak çekti
Kiracı ev sahibinin evini bastı, bıçak çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - MERT YILDIRIM - MURAT DELİCE
Abone olTelegram
Esenyurt’ta bir kadın, aynı apartmanda oturduğu ev sahibinin evini bıçakla basıp ortalığı birbirine kattı.
Dün sabah Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde iddiaya göre, Yusuf Yorulmaz isimli ev sahibi, bir yıl önce evini kiraladığı bir kadından aylardır ne kira ne de ortak gider parası alabildi. Kadın, son olarak da elinde bıçakla eşyalara ve daire kapısına zarar verip küfür ve tehditler savurdu. Yaşananlar Yorulmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'Çocukların kulağını kapattık sesi duymasınlar diye'

Yaşananları anlatan Yusuf Yorulmaz, aylardır kira alamadığını ileri sürerek, “Biz bir an önce çıksın gitsin istiyoruz. Bu sabah yaşadığımız olay en büyüğü. Bu uyuşturucu madde bağımlısı. Saçma sapan hareketleri var. Biz daha önce polise, kaymakamlığa, her yere başvurduk; sonuç alamadık. Bugün de bu olaydan sonra söyledik, haneye tecavüz etmeye kalkıştı. Polis aldı götürdü, 10 dakika sonra bırakıldı. Elinde bıçakla gelip saldırdı, kapılara vurdu. Çocukların kulağını kapattık, sesi duymasınlar diye. Karşı daireye de saldırmaya başladı. Alt katlara indi. En son su döküyor, parmak izim kalmasın diye. 'Sizi yaşatmayacağım' diye bizi tehdit ediyor. Hiç kimsenin huzuru yok, binadaki herkes tedirgin" dedi.
Avcılar’da ev sahibi ile tartışan kiracı, evi boşalttıktan sonra daireyi yaktı. Kısa sürede alevlere teslim olan dairede patlama meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
TÜRKİYE
Evi boşaltan kiracı daireyi ateşe verdi: Yanan dairede patlama meydana geldi
26 Aralık 2022, 07:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала