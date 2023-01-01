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https://sputniknews.com.tr/20230101/karayollari-genel-mudurlugu-kopru-ve-otoyol-gecis-ucretlerine-2023te-zam-yapilmamistir-1065268853.html
Karayolları Genel Müdürlüğü: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023'te zam yapılmamıştır
Karayolları Genel Müdürlüğü: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023'te zam yapılmamıştır
Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücetlerine herhangi bir zam yapılmadığını açıkladı. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T16:06+0300
2023-01-01T16:06+0300
türkiye
karayolları genel müdürlüğü
köprü
otoyol
zam
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Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Karayolları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır" denildi.Köprü ve otoyol ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam yapıldığı iddia edilmişti.
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karayolları genel müdürlüğü, köprü, otoyol, zam
karayolları genel müdürlüğü, köprü, otoyol, zam

Karayolları Genel Müdürlüğü: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023'te zam yapılmamıştır

16:06 01.01.2023
© İHA1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürleri yerleştirildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürleri yerleştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© İHA
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Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücetlerine herhangi bir zam yapılmadığını açıkladı.
Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Karayolları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır" denildi.
Köprü ve otoyol ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam yapıldığı iddia edilmişti.
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