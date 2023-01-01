https://sputniknews.com.tr/20230101/karayollari-genel-mudurlugu-kopru-ve-otoyol-gecis-ucretlerine-2023te-zam-yapilmamistir-1065268853.html

Karayolları Genel Müdürlüğü: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023'te zam yapılmamıştır

Karayolları Genel Müdürlüğü: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023'te zam yapılmamıştır

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücetlerine herhangi bir zam yapılmadığını açıkladı. 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T16:06+0300

2023-01-01T16:06+0300

2023-01-01T16:06+0300

türkiye

karayolları genel müdürlüğü

köprü

otoyol

zam

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Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Karayolları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır" denildi.Köprü ve otoyol ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam yapıldığı iddia edilmişti.

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karayolları genel müdürlüğü, köprü, otoyol, zam