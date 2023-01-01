https://sputniknews.com.tr/20230101/istanbulda-yogun-sis-bogaz-gemi-trafigine-kapatildi-1065263216.html

İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılırken, bazı vapur... 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T11:09+0300

2023-01-01T11:09+0300

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yaşam

istanbul

türkiye

sis

boğaz

istanbul boğazı

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Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapatılırken, bazı vapur seferleri yapılamadı.Sis, kara ulaşımında da görüş mesafesini düşürdü. TEM oto yolu İSTOÇ mevkisi ve D100 kara yolunda Florya, Küçükçekmece ve Sefaköy mevkilerinde seyreden sürücüler, görüş açıları düştüğü için trafikte daha yavaş ilerlemek zorunda kaldı.Sis, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Üsküdar, Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz, Sultanbeyli ve Pendik başta olmak üzere birçok ilçenin yüksek kesimleri ile sahillerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Çubuklu-İstinye (Arabalı) ve Anadolu Kavağı-Üsküdar seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği belirtildi. ​​​​​​​İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221230/istanbul-yogun-sise-uyandi-1065208486.html

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