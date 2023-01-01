https://sputniknews.com.tr/20230101/istanbulda-yogun-sis-bogaz-gemi-trafigine-kapatildi-1065263216.html
İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılırken, bazı vapur... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T11:09+0300
2023-01-01T11:09+0300
2023-01-01T11:09+0300
yaşam
istanbul
türkiye
sis
boğaz
istanbul boğazı
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Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapatılırken, bazı vapur seferleri yapılamadı.Sis, kara ulaşımında da görüş mesafesini düşürdü. TEM oto yolu İSTOÇ mevkisi ve D100 kara yolunda Florya, Küçükçekmece ve Sefaköy mevkilerinde seyreden sürücüler, görüş açıları düştüğü için trafikte daha yavaş ilerlemek zorunda kaldı.Sis, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Üsküdar, Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz, Sultanbeyli ve Pendik başta olmak üzere birçok ilçenin yüksek kesimleri ile sahillerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Çubuklu-İstinye (Arabalı) ve Anadolu Kavağı-Üsküdar seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği belirtildi. İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
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istanbul, türkiye, sis, boğaz, istanbul boğazı
istanbul, türkiye, sis, boğaz, istanbul boğazı
İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılırken, bazı vapur seferleri de iptal edildi.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapatılırken, bazı vapur seferleri yapılamadı.
Sis, kara ulaşımında da görüş mesafesini düşürdü. TEM oto yolu İSTOÇ mevkisi ve D100 kara yolunda Florya, Küçükçekmece ve Sefaköy mevkilerinde seyreden sürücüler, görüş açıları düştüğü için trafikte daha yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Sis, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Üsküdar, Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz, Sultanbeyli ve Pendik başta olmak üzere birçok ilçenin yüksek kesimleri ile sahillerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Çubuklu-İstinye (Arabalı) ve Anadolu Kavağı-Üsküdar seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.