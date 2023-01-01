Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230101/istanbulda-yogun-sis-bogaz-gemi-trafigine-kapatildi-1065263216.html
İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılırken, bazı vapur... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T11:09+0300
2023-01-01T11:09+0300
yaşam
istanbul
türkiye
sis
boğaz
istanbul boğazı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1c/1055097197_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a5bbd9a80f12c20db0d4cd10b047ab0c.jpg
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapatılırken, bazı vapur seferleri yapılamadı.Sis, kara ulaşımında da görüş mesafesini düşürdü. TEM oto yolu İSTOÇ mevkisi ve D100 kara yolunda Florya, Küçükçekmece ve Sefaköy mevkilerinde seyreden sürücüler, görüş açıları düştüğü için trafikte daha yavaş ilerlemek zorunda kaldı.Sis, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Üsküdar, Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz, Sultanbeyli ve Pendik başta olmak üzere birçok ilçenin yüksek kesimleri ile sahillerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Çubuklu-İstinye (Arabalı) ve Anadolu Kavağı-Üsküdar seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği belirtildi. ​​​​​​​İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221230/istanbul-yogun-sise-uyandi-1065208486.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1c/1055097197_82:0:730:486_1920x0_80_0_0_03e49f75a279b24cde239434edd83c58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, türkiye, sis, boğaz, istanbul boğazı
istanbul, türkiye, sis, boğaz, istanbul boğazı

İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

11:09 01.01.2023
© AAİstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© AA
Abone olTelegram
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılırken, bazı vapur seferleri de iptal edildi.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapatılırken, bazı vapur seferleri yapılamadı.
Sis, kara ulaşımında da görüş mesafesini düşürdü. TEM oto yolu İSTOÇ mevkisi ve D100 kara yolunda Florya, Küçükçekmece ve Sefaköy mevkilerinde seyreden sürücüler, görüş açıları düştüğü için trafikte daha yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Sis, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Üsküdar, Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz, Sultanbeyli ve Pendik başta olmak üzere birçok ilçenin yüksek kesimleri ile sahillerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Çubuklu-İstinye (Arabalı) ve Anadolu Kavağı-Üsküdar seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği belirtildi. ​​​​​​​
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
Kartpostallık anlar havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
MULTİMEDYA
İstanbul yoğun sise uyandı
30 Aralık 2022, 09:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала