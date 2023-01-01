https://sputniknews.com.tr/20230101/istanbulda-aralik-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1065266902.html

İstanbul'da aralık ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul'da aralık ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul'da aralıkta önceki aya göre, perakende fiyatlar yüzde 2.94, toptan fiyatlar yüzde 3.71 arttı. 2022 yılının tamamında ise perakende fiyatlar yüzde 93... 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T13:53+0300

2023-01-01T13:53+0300

2023-01-01T13:53+0300

ekonomi

ekonomi

enflasyon

istanbul

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'a ilişkin aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.Aralıkta perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,71 yükseldi.Aralık 2021'e göre geçen ay yaşanan fiyat değişimlerini gösteren "bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı" İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 92,97, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 81,31 olarak gerçekleşti.Kişisel bakım ürünlerinde yüzde 7 artışAralıkta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 7,04, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,89, konut harcamalarında yüzde 3,82, diğer harcamalarda yüzde 3,07, gıda harcamalarında yüzde 3,06, giyim harcamalarında yüzde 1,18, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,50 artış, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 3,09 azalış izlendi.Toptan fiyatlar en fazla inşaat malzemelerinde arttıAralık 2022'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 10,65, kimyevi maddeler grubunda yüzde 6,15, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,31, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,43, madenler grubunda yüzde 3,23, mensucat grubunda yüzde 1,10 artış, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,44 azalış kaydedildi.

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ekonomi, enflasyon, istanbul