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IMF Başkanı: Dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023 geride bıraktığımız yıldan daha zorlu olacak
IMF Başkanı: Dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023 geride bıraktığımız yıldan daha zorlu olacak
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
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resesyon
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IMF Başkanı Georgieva, CBS televizyonuna verdiği röportajda, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.IMF'nin 2023'te resesyon beklentilerine ilişkin bir soru üzerine Georgieva, "Dünya ekonomisinin büyük kısmı için bu, geride bıraktığımız yıldan daha zorlu bir yıl olacak" yanıtını verdi.Georgieva, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı gösterdi.ABD'nin en dayanıklısı olduğuna işaret eden Georgieva, ülkede iş gücü piyasasının oldukça güçlü kaldığının görüldüğünü, ABD ekonomisinin resesyondan kurtulabileceğini ancak bunun ABD Merkez Bankası'nı (Fed) enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmak zorunda bırakabileceğini anlattı.'AB'nin yarısı resesyona girecek'Georgieva, AB'nin ise Ukrayna'daki gelişmelerden çok ciddi şekilde etkilendiğini belirterek bu yıl AB ülkelerinin yarısının resesyona gireceği öngörüsünü paylaştı.Bu yılın Çin ekonomisi için de zor olacağını kaydeden Georgieva, "Çin bu yıl daha da yavaşlayacak" değerlendirmesinde bulundu.Georgieva, gelişmekte olan ekonomilere bakıldığında ise yüksek faiz oranları ve doların değer kazanması nedeniyle tablonun daha da 'vahim 'olduğunu aktardı.IMF Başkanı Georgieva, "Dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.Georgieva, kısa vadede Çin'de artan Kovid-19 vakalarının ise dünya ekonomisi için kötü haber olduğunu belirtti.
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imf, çin, ab, resesyon, kristalina georgieva
imf, çin, ab, resesyon, kristalina georgieva

IMF Başkanı: Dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023 geride bıraktığımız yıldan daha zorlu olacak

20:47 01.01.2023 (güncellendi: 20:53 01.01.2023)
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIIMF Başkanı Kristalina Georgieva
IMF Başkanı Kristalina Georgieva - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu.
IMF Başkanı Georgieva, CBS televizyonuna verdiği röportajda, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
IMF'nin 2023'te resesyon beklentilerine ilişkin bir soru üzerine Georgieva, "Dünya ekonomisinin büyük kısmı için bu, geride bıraktığımız yıldan daha zorlu bir yıl olacak" yanıtını verdi.
Georgieva, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı gösterdi.
ABD'nin en dayanıklısı olduğuna işaret eden Georgieva, ülkede iş gücü piyasasının oldukça güçlü kaldığının görüldüğünü, ABD ekonomisinin resesyondan kurtulabileceğini ancak bunun ABD Merkez Bankası'nı (Fed) enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmak zorunda bırakabileceğini anlattı.

'AB'nin yarısı resesyona girecek'

Georgieva, AB'nin ise Ukrayna'daki gelişmelerden çok ciddi şekilde etkilendiğini belirterek bu yıl AB ülkelerinin yarısının resesyona gireceği öngörüsünü paylaştı.
Bu yılın Çin ekonomisi için de zor olacağını kaydeden Georgieva, "Çin bu yıl daha da yavaşlayacak" değerlendirmesinde bulundu.
Georgieva, gelişmekte olan ekonomilere bakıldığında ise yüksek faiz oranları ve doların değer kazanması nedeniyle tablonun daha da 'vahim 'olduğunu aktardı.
IMF Başkanı Georgieva, "Dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Georgieva, kısa vadede Çin'de artan Kovid-19 vakalarının ise dünya ekonomisi için kötü haber olduğunu belirtti.
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