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https://sputniknews.com.tr/20230101/imamoglu-biz-icraat-yapiyoruz-rakibimiz-150-gunde-150-sorusturma-hedefiyle-hareket-ediyor-1065267812.html
İmamoğlu: Biz icraat yapıyoruz, rakibimiz 150 günde 150 soruşturma hedefiyle hareket ediyor
İmamoğlu: Biz icraat yapıyoruz, rakibimiz 150 günde 150 soruşturma hedefiyle hareket ediyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz 150 günde 150 proje diyerek canla başla icraat yapıyoruz ama rakibimiz 150 günde 150 soruşturma... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor. İmamoğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221228/imamoglu-bakan-soylu-kendisini-aradigimi-ve-yardim-istedigimi-soylemis-kuyruklu-yalan-1065137204.html
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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

İmamoğlu: Biz icraat yapıyoruz, rakibimiz 150 günde 150 soruşturma hedefiyle hareket ediyor

15:02 01.01.2023
© AAİmamoğlu ve Akşener
İmamoğlu ve Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz 150 günde 150 proje diyerek canla başla icraat yapıyoruz ama rakibimiz 150 günde 150 soruşturma hedefiyle hareket ediyor." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor. İmamoğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:
"Zamana karşı yarışıyoruz, her gün yeni bir icraat ve yeni bir çözüm üretiyoruz. Biz zamana karşı yarışıyoruz ama nedense bizimle sürekli başka türlü rekabet eden bir rakibimiz var. Fakat bu rekabet öyle kurallara uygun değil. Mertçe, centilmence bir rekabet değil. Oyunun kurallarını sürekli değiştiren bir rekabet. Kazanmak için her türlü kötülüğü yapmaktan geri durmayacak bir anlayış. Her türlü hukuksuzluğu yapmaya hazır bir rakibimiz var bizim. Biz 150 günde 150 proje diyerek canla başla icraat yapıyoruz ama rakibimiz 150 günde 150 soruşturma hedefiyle hareket ediyor. "
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