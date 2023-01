İmamoğlu: Biz icraat yapıyoruz, rakibimiz 150 günde 150 soruşturma hedefiyle hareket ediyor

"Zamana karşı yarışıyoruz, her gün yeni bir icraat ve yeni bir çözüm üretiyoruz. Biz zamana karşı yarışıyoruz ama nedense bizimle sürekli başka türlü rekabet eden bir rakibimiz var. Fakat bu rekabet öyle kurallara uygun değil. Mertçe, centilmence bir rekabet değil. Oyunun kurallarını sürekli değiştiren bir rekabet. Kazanmak için her türlü kötülüğü yapmaktan geri durmayacak bir anlayış. Her türlü hukuksuzluğu yapmaya hazır bir rakibimiz var bizim. Biz 150 günde 150 proje diyerek canla başla icraat yapıyoruz ama rakibimiz 150 günde 150 soruşturma hedefiyle hareket ediyor. "