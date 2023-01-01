https://sputniknews.com.tr/20230101/icisleri-bakani-soylu-sirnak-ve-cevresindeki-us-bolgelerini-havadan-inceledi-1065271478.html
İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgelerini havadan inceledi
İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgelerini havadan inceledi
Bakan Soylu, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi aldı. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T18:07+0300
2023-01-01T18:07+0300
2023-01-01T18:07+0300
türkiye
süleyman soylu
şırnak
cudi
gabar dağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/01/1065271334_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6ff94a2332193d87c9c2f54c097d7742.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgeleri ile gözetleme kulelerini havadan inceledi. Kaval Dağı'ndaki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nden helikopterle ayrılan Soylu, Cudi ve Gabar Dağı ile Bestler Dereler bölgelerinde havadan incelemelerde bulundu. Bu sırada, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi alan Soylu, yapımı devam eden gözetleme kulesi ve üs bölgesi çalışmalarını da havadan izledi.
türkiye
şırnak
cudi
gabar dağı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/01/1065271334_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c0c756b72ba0d7fc816a22100fba955b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, şırnak, cudi, gabar dağı
süleyman soylu, şırnak, cudi, gabar dağı
İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgelerini havadan inceledi
Abone ol
Bakan Soylu, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgeleri ile gözetleme kulelerini havadan inceledi. Kaval Dağı'ndaki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nden helikopterle ayrılan Soylu, Cudi ve Gabar Dağı ile Bestler Dereler bölgelerinde havadan incelemelerde bulundu.
Bu sırada, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi alan Soylu, yapımı devam eden gözetleme kulesi ve üs bölgesi çalışmalarını da havadan izledi.