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İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgelerini havadan inceledi
İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgelerini havadan inceledi
Bakan Soylu, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi aldı. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T18:07+0300
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süleyman soylu
şırnak
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgeleri ile gözetleme kulelerini havadan inceledi. Kaval Dağı'ndaki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nden helikopterle ayrılan Soylu, Cudi ve Gabar Dağı ile Bestler Dereler bölgelerinde havadan incelemelerde bulundu. Bu sırada, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi alan Soylu, yapımı devam eden gözetleme kulesi ve üs bölgesi çalışmalarını da havadan izledi.
türkiye
şırnak
cudi
gabar dağı
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süleyman soylu, şırnak, cudi, gabar dağı
süleyman soylu, şırnak, cudi, gabar dağı

İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgelerini havadan inceledi

18:07 01.01.2023
© AAİçişleri Bakanı Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgelerini havadan inceledi
İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgelerini havadan inceledi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© AA
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Bakan Soylu, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgeleri ile gözetleme kulelerini havadan inceledi. Kaval Dağı'ndaki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nden helikopterle ayrılan Soylu, Cudi ve Gabar Dağı ile Bestler Dereler bölgelerinde havadan incelemelerde bulundu.
Bu sırada, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi alan Soylu, yapımı devam eden gözetleme kulesi ve üs bölgesi çalışmalarını da havadan izledi.
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