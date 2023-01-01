https://sputniknews.com.tr/20230101/icisleri-bakani-soylu-sirnak-ve-cevresindeki-us-bolgelerini-havadan-inceledi-1065271478.html

İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgelerini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgelerini havadan inceledi

Bakan Soylu, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi aldı. 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T18:07+0300

2023-01-01T18:07+0300

2023-01-01T18:07+0300

türkiye

süleyman soylu

şırnak

cudi

gabar dağı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgeleri ile gözetleme kulelerini havadan inceledi. Kaval Dağı'ndaki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nden helikopterle ayrılan Soylu, Cudi ve Gabar Dağı ile Bestler Dereler bölgelerinde havadan incelemelerde bulundu. Bu sırada, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi alan Soylu, yapımı devam eden gözetleme kulesi ve üs bölgesi çalışmalarını da havadan izledi.

türkiye

şırnak

cudi

gabar dağı

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2023

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Sputnik Türkiye

süleyman soylu, şırnak, cudi, gabar dağı