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https://sputniknews.com.tr/20230101/fransada-yilbasi-gecesi-yaklasik-500-kisi-gozaltina-alindi-1065272790.html
Fransa'da yılbaşı gecesi yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı
Fransa'da yılbaşı gecesi yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı
Fransa'da yeni yıl kutlamalarında yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığı, bir önceki yıla göre yakılan araç sayısında yüzde 20 azalma yaşandığı belirtildi. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T19:25+0300
2023-01-01T19:25+0300
dünya
paris
fransa
gözaltı
yılbaşı
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Fransa'nın deniz aşırı topraklarından Mayotte Adası'nda basına açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yeni yıl akşamı ve gecesinin genel anlamda sakin geçtiğini ve Fransa genelinde dün ciddi bir olay yaşanmadığını söyledi.Darmanin, yılbaşı gecesinde bir önceki yıla göre yakılan araç sayısında yüzde 20 azalma gözlemlediklerini ifade etti. Yeni yılda yakılan araç sayısı 690 oldu.Yılbaşı gecesinde yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığını belirten Darmanin, bunun yüzde 11'lik bir artışa denk geldiğini belirtti.Darmanin, gece havai fişek gösterisi düzenlenen başkent Paris'in en ünlü caddesi Şanzelize'de 1 milyondan fazla kişi bulunduğunu, bu sayının daha geniş bir alanda 2 milyona çıktığını belirtti.Yeni yıl gecesi 90 bin polis ve jandarma görev yaptı.
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paris, fransa, gözaltı, yılbaşı
paris, fransa, gözaltı, yılbaşı

Fransa'da yılbaşı gecesi yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı

19:25 01.01.2023
© AP Photo / Aurelien MorissardParis, yeniyıl 2023
Paris, yeniyıl 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Aurelien Morissard
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Fransa'da yeni yıl kutlamalarında yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığı, bir önceki yıla göre yakılan araç sayısında yüzde 20 azalma yaşandığı belirtildi.
Fransa'nın deniz aşırı topraklarından Mayotte Adası'nda basına açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yeni yıl akşamı ve gecesinin genel anlamda sakin geçtiğini ve Fransa genelinde dün ciddi bir olay yaşanmadığını söyledi.
Darmanin, yılbaşı gecesinde bir önceki yıla göre yakılan araç sayısında yüzde 20 azalma gözlemlediklerini ifade etti. Yeni yılda yakılan araç sayısı 690 oldu.
Yılbaşı gecesinde yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığını belirten Darmanin, bunun yüzde 11'lik bir artışa denk geldiğini belirtti.
Darmanin, gece havai fişek gösterisi düzenlenen başkent Paris'in en ünlü caddesi Şanzelize'de 1 milyondan fazla kişi bulunduğunu, bu sayının daha geniş bir alanda 2 milyona çıktığını belirtti.
Yeni yıl gecesi 90 bin polis ve jandarma görev yaptı.
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