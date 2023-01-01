https://sputniknews.com.tr/20230101/filipinlerde-siddetli-yagislarin-neden-oldugu-sellerde-49-kisi-hayatini-kaybetti-1065267601.html
Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 49 kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 49 kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 49 kişi hayatını kaybetti. Sellerden 553 bin 983 kişinin etkilendiği, 51 bin 456 kişinin yerinden olduğu... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T14:43+0300
2023-01-01T14:43+0300
2023-01-01T14:43+0300
dünya
filipinler
sel
doğal afet
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CNN Philippines'in haberinde, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, sellerde 49 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı, 22 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Can kayıplarının ve yaralanmaların çoğunun Kuzey Mindanao'da gerçekleştiği aktarılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sellerden ülkenin 34 ilinin ve en az 10 bölgesinin etkilendiği belirtildi.Sellerden 553 bin 983 kişinin etkilendiği, 51 bin 456 kişinin yerinden olduğu anlatılan açıklamada, 10 bin 147 kişinin ise halen tahliye merkezlerinde bulunduğu aktarıldı.Her yıl ortalama 20 tayfun ve fırtına gibi afetin vurduğu Filipinler, doğal afetlerden en fazla zarar gören ülkelerden.
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filipinler, sel, doğal afet
filipinler, sel, doğal afet
Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 49 kişi hayatını kaybetti
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Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 49 kişi hayatını kaybetti. Sellerden 553 bin 983 kişinin etkilendiği, 51 bin 456 kişinin yerinden olduğu açıklandı.
CNN Philippines'in haberinde, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, sellerde 49 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı, 22 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Can kayıplarının ve yaralanmaların çoğunun Kuzey Mindanao'da gerçekleştiği aktarılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sellerden ülkenin 34 ilinin ve en az 10 bölgesinin etkilendiği belirtildi.
Sellerden 553 bin 983 kişinin etkilendiği, 51 bin 456 kişinin yerinden olduğu anlatılan açıklamada, 10 bin 147 kişinin ise halen tahliye merkezlerinde bulunduğu aktarıldı.
Her yıl ortalama 20 tayfun ve fırtına gibi afetin vurduğu Filipinler, doğal afetlerden en fazla zarar gören ülkelerden.