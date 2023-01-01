https://sputniknews.com.tr/20230101/filipinlerde-siddetli-yagislarin-neden-oldugu-sellerde-49-kisi-hayatini-kaybetti-1065267601.html

Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 49 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 49 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 49 kişi hayatını kaybetti. Sellerden 553 bin 983 kişinin etkilendiği, 51 bin 456 kişinin yerinden olduğu... 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T14:43+0300

2023-01-01T14:43+0300

2023-01-01T14:43+0300

dünya

filipinler

sel

doğal afet

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CNN Philippines'in haberinde, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, sellerde 49 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı, 22 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Can kayıplarının ve yaralanmaların çoğunun Kuzey Mindanao'da gerçekleştiği aktarılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sellerden ülkenin 34 ilinin ve en az 10 bölgesinin etkilendiği belirtildi.Sellerden 553 bin 983 kişinin etkilendiği, 51 bin 456 kişinin yerinden olduğu anlatılan açıklamada, 10 bin 147 kişinin ise halen tahliye merkezlerinde bulunduğu aktarıldı.Her yıl ortalama 20 tayfun ve fırtına gibi afetin vurduğu Filipinler, doğal afetlerden en fazla zarar gören ülkelerden.

filipinler

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filipinler, sel, doğal afet