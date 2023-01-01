Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230101/filipinlerde-siddetli-yagislarin-neden-oldugu-sellerde-49-kisi-hayatini-kaybetti-1065267601.html
Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 49 kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 49 kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 49 kişi hayatını kaybetti. Sellerden 553 bin 983 kişinin etkilendiği, 51 bin 456 kişinin yerinden olduğu... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T14:43+0300
2023-01-01T14:43+0300
dünya
filipinler
sel
doğal afet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/01/1065267457_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4fafb9de4d330cccee63f4c321d96896.jpg
CNN Philippines'in haberinde, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, sellerde 49 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı, 22 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Can kayıplarının ve yaralanmaların çoğunun Kuzey Mindanao'da gerçekleştiği aktarılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sellerden ülkenin 34 ilinin ve en az 10 bölgesinin etkilendiği belirtildi.Sellerden 553 bin 983 kişinin etkilendiği, 51 bin 456 kişinin yerinden olduğu anlatılan açıklamada, 10 bin 147 kişinin ise halen tahliye merkezlerinde bulunduğu aktarıldı.Her yıl ortalama 20 tayfun ve fırtına gibi afetin vurduğu Filipinler, doğal afetlerden en fazla zarar gören ülkelerden.
filipinler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/01/1065267457_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_14a6207d712c074094bf3f4e4e699dac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
filipinler, sel, doğal afet
filipinler, sel, doğal afet

Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 49 kişi hayatını kaybetti

14:43 01.01.2023
© AAFilipinler - sel
Filipinler - sel - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 49 kişi hayatını kaybetti. Sellerden 553 bin 983 kişinin etkilendiği, 51 bin 456 kişinin yerinden olduğu açıklandı.
CNN Philippines'in haberinde, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, sellerde 49 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı, 22 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Can kayıplarının ve yaralanmaların çoğunun Kuzey Mindanao'da gerçekleştiği aktarılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sellerden ülkenin 34 ilinin ve en az 10 bölgesinin etkilendiği belirtildi.
Sellerden 553 bin 983 kişinin etkilendiği, 51 bin 456 kişinin yerinden olduğu anlatılan açıklamada, 10 bin 147 kişinin ise halen tahliye merkezlerinde bulunduğu aktarıldı.
Her yıl ortalama 20 tayfun ve fırtına gibi afetin vurduğu Filipinler, doğal afetlerden en fazla zarar gören ülkelerden.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала