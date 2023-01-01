https://sputniknews.com.tr/20230101/dogalgazda-ocak-ayi-tarifesi-belli-oldu-1065261561.html

Doğalgazda ocak ayı tarifesi belli oldu

Doğalgazda ocak ayı tarifesi belli oldu

BOTAŞ, doğalgaz ocak tarifesini belirledi. Doğalgazda ocakta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı... 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T01:28+0300

2023-01-01T01:28+0300

2023-01-01T01:28+0300

ekonomi

botaş

doğalgaz

tarife

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu.Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yüzde 12.73 düşüşle 18 bin lira olarak açıklandı.Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

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botaş, doğalgaz, tarife