https://sputniknews.com.tr/20230101/dogalgazda-ocak-ayi-tarifesi-belli-oldu-1065261561.html
Doğalgazda ocak ayı tarifesi belli oldu
Doğalgazda ocak ayı tarifesi belli oldu
BOTAŞ, doğalgaz ocak tarifesini belirledi. Doğalgazda ocakta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T01:28+0300
2023-01-01T01:28+0300
2023-01-01T01:28+0300
ekonomi
botaş
doğalgaz
tarife
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu.Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yüzde 12.73 düşüşle 18 bin lira olarak açıklandı.Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
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botaş, doğalgaz, tarife
Doğalgazda ocak ayı tarifesi belli oldu
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BOTAŞ, doğalgaz ocak tarifesini belirledi. Doğalgazda ocakta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu.
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yüzde 12.73 düşüşle 18 bin lira olarak açıklandı.
Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.