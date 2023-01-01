https://sputniknews.com.tr/20230101/cumhuriyet-savcisi-evinde-olu-bulundu-1065268292.html

Cumhuriyet Savcısı evinde ölü bulundu

Cumhuriyet Savcısı evinde ölü bulundu

Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesi Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin... 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T15:40+0300

2023-01-01T15:40+0300

2023-01-01T15:40+0300

türkiye

cumhuriyet savcısı cihad atabaş

bekir bozdağ

amasya

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Amasya'da 30 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu. Uzun süre Atabaş'a ulaşamayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti. Eve giren ekipler, Atabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atabaş'ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Cihad Atabaş için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Bozdağ, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Amasya Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbimiz, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun, inşallah" ifadelerini kullandı.Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Başlatılan soruşturmada ilk tespitlere göre Cumhuriyet Savcımızın mevcut hastalıklarına bağlı doğal nedenlerle vefat ettiği, bu aşamada şüpheli bir durumun olmadığı belirlenmiştir" ifadesine yer verildi.

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cumhuriyet savcısı cihad atabaş, bekir bozdağ, amasya