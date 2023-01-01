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https://sputniknews.com.tr/20230101/cumhurbaskani-erdogan-neyzen-niyazi-sayini-ziyaret-etti-1065276098.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı evinde ziyaret etti. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T23:39+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
ziyaret
neyzen niyazi sayın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın’ı Üsküdar’daki evinde ziyaret etti. Niyazi Sayın ile sohbet eden ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyarette oğlu Bilal Erdoğan ve Üsküdar Belediye Bakanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.
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recep tayyip erdoğan, ziyaret, neyzen niyazi sayın
recep tayyip erdoğan, ziyaret, neyzen niyazi sayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı ziyaret etti

23:39 01.01.2023 (güncellendi: 23:40 01.01.2023)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın’ı Üsküdar’daki evinde ziyaret etti.
Niyazi Sayın ile sohbet eden ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyarette oğlu Bilal Erdoğan ve Üsküdar Belediye Bakanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.
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