https://sputniknews.com.tr/20230101/cumhurbaskani-erdogan-neyzen-niyazi-sayini-ziyaret-etti-1065276098.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı evinde ziyaret etti. 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T23:39+0300

2023-01-01T23:39+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

ziyaret

neyzen niyazi sayın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın’ı Üsküdar’daki evinde ziyaret etti. Niyazi Sayın ile sohbet eden ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyarette oğlu Bilal Erdoğan ve Üsküdar Belediye Bakanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, ziyaret, neyzen niyazi sayın