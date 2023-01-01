https://sputniknews.com.tr/20230101/cavusoglu-almanya-cumhurbaskani-steinmeier-ve-ukrayna-basbakan-yardimcisi-sviridenko-ile-gorustu-1065274626.html

Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Sviridenko ile görüştü

Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Sviridenko ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko ile bir araya... 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T22:30+0300

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mevlüt çavuşoğlu

frank-walter steinmeier

almanya

ukrayna

dünya

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak için gittiği bu ülkede Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko ile görüştü.Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2023'ün ilk ikili görüşmesini Ukrayna Başbakan Yardımcısı Sviridenko ile gerçekleştirdiğini belirtti.Çavuşoğlu, Sviridenko ile Türkiye'nin insani yardımlarını ve İstanbul Tahıl Anlaşması’nı ele aldıklarını aktardı.Steinmeier ile görüşmesine ilişkin Çavuşoğlu, "Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Suriye'yi ve NATO genişlemesini ele aldık" ifadesini kullandı.

almanya

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mevlüt çavuşoğlu, frank-walter steinmeier, almanya, ukrayna