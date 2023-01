Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Sviridenko ile görüştü

#Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın selamlarını ilettik. Suriye ve NATO genişlemesini ele aldık.



Conveyed best wishes of President @RTErdogan to President Steinmeier of #Germany. Discussed the situation in Syria & NATO enlargement.🇹🇷🇩🇪 pic.twitter.com/F5PFWks78W