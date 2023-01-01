https://sputniknews.com.tr/20230101/bakan-varankin-motosikletli-yilbasi-mesaisi-insallah-iyi-yildiz-verirler-para-da-almadik-1065271851.html

Bakan Varank’ın motosikletli yılbaşı mesaisi: 'İnşallah iyi yıldız verirler, para da almadık'

Bakan Varank’ın motosikletli yılbaşı mesaisi: 'İnşallah iyi yıldız verirler, para da almadık'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yıla Ankara’da çalışan kuryelerle birlikte girdi. Kaskını takan ve kurye kıyafetini giyen Varank, motosiklet... 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T18:23+0300

2023-01-01T18:23+0300

2023-01-01T18:30+0300

mustafa varank

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yeni yıla çalışarak giren motokuryelerin bir arada olduğu dağıtım merkezini ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Varank, motokuryelerle birlikte dağıtıma çıkmak istediğini söyledi. Online sipariş uygulamasına kaydını yaptıran Varank, uygulamada 'kurye' olarak görüldü. İlk sipariş ise bir öğrenci yurdundan geldi. Bakan Varank, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümünde eğitim gören 3’üncü sınıf öğrencisi Ebru Partı’nın Altındağ’da kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şerife Bacı Kız Yurdu’na giderek, sipariş ettiği dondurma, cips ve içecekleri tam zamanında teslim etti.Bakan Varank, kendisini tanımayan öğrenciye yeni yıla kuryelerle birlikte girdiğini ifade ederek, kendisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğunu söyledi. Partı, karşısındaki Bakan Varank’a “Gerçekten mi?” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.'Öğrencilere TOGG tablosu hediye etti'Bakan Varank, öğrencilere Türkiye’nin Otomobili TOGG’un seri üretim bandından indirilmesi anısına verilen tabloyu hediye etti. Varank, genç kızın birlikte kaldığı oda arkadaşlarına içerisinde bilimsel ve kültürel yayınların bulunduğu dergi ve kitaplardan oluşan paketler de hediye etti. Varank, Getir’in yöneticileri ile görüştüğünü, bu siparişlerden ücret alınmayacağını, yapılan ödemenin iade edileceğini söyleyerek, “İyi seneleriniz olsun, arkadaşlarına selam söyle” dedi. Yurdun 570 öğrenci kapasiteli olduğunu öğrenen Varank, yurt çalışanlarına da hayırlı bir yıl diledi. Siparişi teslim eden Varank, Getir uygulamasında kendisinin kurye olarak resmini görünce, “İnşallah iyi yıldız verirler. Para da almadık” dedi. Bir süre sonra öğrenci ile telefonda görüşen Bakan Varank, “Siparişten memnun kaldıysanız bize yıldız verin” dedi. Bakan Varank, yeni yılın ilk gününde Twitter adresinden "5 yıldızı da kaptık" paylaşımında bulundu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yılbaşı mesaisini de Twitter hesabından paylaştı. Bakan paylaşımında "Yeni yıla, en çetin şartlarda dahi mesailerine devam eden moto-kurye arkadaşlarımızla birlikte girdik. Montumuzu giydik, siparişleri teslim ettik. 2023'ün emekçi kardeşlerimizin yılı olması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Varank, daha sonra yurttan ayrılarak Etlik’te bulunan Getir’in dağıtım merkezine geçti. Varank’a Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ile diğer yetkililer eşlik etti. Bakan Varank, burada yaptığı açıklamada, “Kolay iş değil. Bir kere hava soğuk. Arkadaşlarımızın ne kadar emek verdiğini görmüş olduk. Müşteriyi memnun ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü bedava verdik ürünleri. Patronla anlaştık. Para almayacaktı. Hem de hediyeler götürdük. İlk teslimatımızda 5 yıldız verirler, iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum” diye konuştu. Bakan Varank, merkezdeki Getir kuryelerine de baklava ikram ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

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mustafa varank, motokurye, getir