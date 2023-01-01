https://sputniknews.com.tr/20230101/bakan-soyludan-eren-bulbul-paylasimi-rahmetle-ve-ozlemle-1065273921.html

Bakan Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı: 'Rahmetle ve özlemle'

Bakan Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı: 'Rahmetle ve özlemle'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK saldırısı sonucu hayatını kaybeden Eren Bülbül'ü doğumgününde andı. 01.01.2023, Sputnik Türkiye

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süleyman soylu

türkiye

eren bülbül

twitter

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de yaşamını yitiren 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü doğum gününde sosyal medyadan andı.Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğumgünü bugün. Rahmetle ve özlemle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren" ifadesini kullandı.

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