https://sputniknews.com.tr/20230101/bakan-soyludan-eren-bulbul-paylasimi-rahmetle-ve-ozlemle-1065273921.html
Bakan Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı: 'Rahmetle ve özlemle'
Bakan Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı: 'Rahmetle ve özlemle'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK saldırısı sonucu hayatını kaybeden Eren Bülbül'ü doğumgününde andı. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T21:44+0300
2023-01-01T21:44+0300
2023-01-01T21:44+0300
süleyman soylu
türkiye
eren bülbül
twitter
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de yaşamını yitiren 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü doğum gününde sosyal medyadan andı.Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğumgünü bugün. Rahmetle ve özlemle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren" ifadesini kullandı.
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süleyman soylu, eren bülbül, twitter
süleyman soylu, eren bülbül, twitter
Bakan Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı: 'Rahmetle ve özlemle'
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK saldırısı sonucu hayatını kaybeden Eren Bülbül'ü doğumgününde andı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de yaşamını yitiren 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü doğum gününde sosyal medyadan andı.
Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğumgünü bugün. Rahmetle ve özlemle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren" ifadesini kullandı.