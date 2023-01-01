https://sputniknews.com.tr/20230101/bakan-donmez-bor-iscileri-ile-birlikte-2023e-girdi-1065266805.html
Bakan Dönmez, bor işçileri ile birlikte 2023'e girdi
Bakan Dönmez, bor işçileri ile birlikte 2023'e girdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bor işçileri ile birlikte yeni yıla girdi. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T13:52+0300
2023-01-01T13:52+0300
2023-01-01T13:52+0300
türkiye
fatih dönmez
bor
eti maden
yılbaşı
işçi
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Bigadiç'teki Bor İşletme Müdürlüğü'nde işçi ve aileleri ile yeni yılı karşılayan Bakan Dönmez, burada bir konuşma yaptı. Dönmez, "Bu yıl da Eti Maden İşletmemizin Bigadiç Bor İşletmesinde çalışanlar ve aileleriyle birlikte yeni yıla giriyoruz. 2022 yılı bakanlığımız açısından son derece başarılı geçti. Gerek elektrik sektöründe gerek petrol, doğal gaz sektöründe, yine aynı şekilde madencilik sektöründe de önemli başarılara imza attığımız bir yıl oldu" dedi.Eti Maden'in ihracat ve üretim rekorlarını kırdığını belirten Dönmez, "2 milyon 650 bin ton üretim yapmak suretiyle 1.3 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirmiş oldu. Madencilik sektöründeki en büyük ihracat kalemimiz bor ve bunu da milli şirketimiz Eti Maden işletiyor. Eti Maden sadece rafine bor ürünleri satmakla yetinmiyor aynı zamanda son yıllarda katma değerli ara ve uç ürünü üretmek üzere de ciddi yatırımlara imza attı. Bunlardan biri de bor karbür tesisimiz. Bu ürün artık dünyada aranır hale gelmişti. Bor karbürün de esas maddesi bor. Zaten dünyada hem pazar hem de rezerv lideri durumundayız. Boru katma değerli uç ürünlere dönüştürme stratejimizin ilk hamlelerinden birisi; bor karbür fabrikamızın da inşallah sonuna geldik, açmak üzereyiz. Önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanı'mızın da programları uygun olduğu takdirde inşallah Bandırma'da açacağız" diye konuştu.
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fatih dönmez, bor, eti maden, yılbaşı, işçi
fatih dönmez, bor, eti maden, yılbaşı, işçi
Bakan Dönmez, bor işçileri ile birlikte 2023'e girdi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bor işçileri ile birlikte yeni yıla girdi.
Bigadiç'teki Bor İşletme Müdürlüğü'nde işçi ve aileleri ile yeni yılı karşılayan Bakan Dönmez, burada bir konuşma yaptı. Dönmez, "Bu yıl da Eti Maden İşletmemizin Bigadiç Bor İşletmesinde çalışanlar ve aileleriyle birlikte yeni yıla giriyoruz. 2022 yılı bakanlığımız açısından son derece başarılı geçti. Gerek elektrik sektöründe gerek petrol, doğal gaz sektöründe, yine aynı şekilde madencilik sektöründe de önemli başarılara imza attığımız bir yıl oldu" dedi.
Eti Maden'in ihracat ve üretim rekorlarını kırdığını belirten Dönmez, "2 milyon 650 bin ton üretim yapmak suretiyle 1.3 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirmiş oldu. Madencilik sektöründeki en büyük ihracat kalemimiz bor ve bunu da milli şirketimiz Eti Maden işletiyor. Eti Maden sadece rafine bor ürünleri satmakla yetinmiyor aynı zamanda son yıllarda katma değerli ara ve uç ürünü üretmek üzere de ciddi yatırımlara imza attı. Bunlardan biri de bor karbür tesisimiz. Bu ürün artık dünyada aranır hale gelmişti. Bor karbürün de esas maddesi bor. Zaten dünyada hem pazar hem de rezerv lideri durumundayız. Boru katma değerli uç ürünlere dönüştürme stratejimizin ilk hamlelerinden birisi; bor karbür fabrikamızın da inşallah sonuna geldik, açmak üzereyiz. Önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanı'mızın da programları uygun olduğu takdirde inşallah Bandırma'da açacağız" diye konuştu.