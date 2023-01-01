https://sputniknews.com.tr/20230101/bakan-cavusoglu-sam-yonetimiyle-ikinci-gorusme-ocak-ayi-ortasinda-olabilir-1065273948.html

Bakan Çavuşoğlu: Şam yönetimiyle ikinci görüşme ocak ayı ortasında olabilir

Bakan Çavuşoğlu: Şam yönetimiyle ikinci görüşme ocak ayı ortasında olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esad yönetimiyle ikinci görüşmenin bakanlar düzeyinde ocak ayı ortasında olabileceğini söyledi. 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T21:28+0300

2023-01-01T21:28+0300

2023-01-01T21:35+0300

mevlüt çavuşoğlu

şam

suriye

türkiye

moskova

beşar esad

sergey lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063209254_0:59:1200:734_1920x0_80_0_0_277e2c915f4dd4dea1794719488c8fca.jpg

Bakan Çavuşoğlu, Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere gittiği Brezilya'da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'un kendisine "Üçlü bakanlar toplantısını ne zaman yapalım?" diye sorduğunu belirterek, "Ben de 'Hazırlığını iyi yapalım. Ne zaman hazırsak o zaman gerçekleştirelim.' dedim. 'Ocağın ikinci yarısı nasıl?' dedi. 'Olur' dedim. Nerede yapacağımız konusunda henüz karar vermedik. Üçüncü ülke de olabilir. Bazı ülkeleri konuştuk" ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çavuşoğlu, konuşmada adı geçen ülkelerin isimlerini paylaşmazken, "İsimleri belli olduğu zaman size söyleyeceğim. Çünkü birkaç ülke alternatifi konuştuk" dedi.Bir basın mensubunun sorusu üzerine de Bakan Çavuşoğlu, "Yani Moskova'da da olabilir. Üçüncü ülkede de olabilir. İkimiz de aynı şeyi söyledik. Herhangi bir Moskova'ya karşıtlığımız ya da oraya gitmek istemediğimizden dolayı değil" diye konuştu.Çavuşoğlu, "Yani neler konuşacağımızı, yukarı doğru gidiyor işte. Önce teknik düzeyde toplantı, askeri istihbarat. Sonra siyasi aşama, dışişleri sonra ileride daha üst bir toplantı olur mu olmaz mı? Bunların çalışmasını yapmak lazım. Neden? Bu görüşmelerin amacı ne? Ne yapacağız? Beklentiler ne? Beraber neler yapabiliriz?" ifadelerini kullandı.Bakan Çavuşoğlu, 28 Aralık'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile rejim ve Rusya'nın istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldiğini, gerekli açıklamanın yapıldığını hatırlattı.Çavuşoğlu, görüşme sonrası Suriye basınının bazı iddialarına ilişkin ise şunları kaydetti:

şam

suriye

türkiye

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mevlüt çavuşoğlu, şam, suriye, moskova, beşar esad, sergey lavrov