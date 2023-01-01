https://sputniknews.com.tr/20230101/ankarada-tufekle-vurulmus-4-kopek-olusu-bulundu-1065273679.html
Ankara'da tüfekle vurulmuş 4 köpek ölüsü bulundu
Ankara'da tüfekle vurulmuş 4 köpek ölüsü bulundu
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki boş arazide, tüfekle vurulmuş 4 köpek ölüsü bulundu. Hayvanseverler olaya tepki gösterirken, köpeklerden ikisinin gözlerinin... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T20:41+0300
2023-01-01T20:41+0300
2023-01-01T20:41+0300
türkiye
ankara
hayvana şiddet
köpek
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Ankara'da sokak köpeklerini beslemek için Çankaya ilçesindeki İmrahor Vadisi'ne giden bir grup hayvansever, 4 köpek ölüsü ile karşılaştı. Köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğünü gören hayvanseverler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bölgede incelemede bulundu.Patili Can Dostlar Derneği Genel Başkanı Mesut Cantürk, köpeklerin vücutlarında çok sayıda saçma izi gördüklerini belirterek, "Hatta 2'sinin de gözleri oyulmuş. Bu çocuklar bu bölgede yaşayan çocuklar. Buraya dışarıdan atılma da değil. Olay da zaten burada işlenmiş. Maalesef hepsinin vücudunda da saçmalar var. 4 çocuğumuzu ölü bulduk. Muhtemelen yaralı çocuklar vardır veya yaralanıp bölge dışına çıkıp ölen çocuklar vardır. Ondan dolayı biz bugün sabaha kadar burada arama yapacağız. Kendinden güçsüz bir canlıyı öldüren; dışarı da bir çocuğu, kadını, engelliyi, yaşlıyı da öldürebilecek bir potansiyeldedir. O yüzden buradan yetkililere sesleniyoruz. Bunu yapanların mutlaka bulunması ve hukuken cezalandırılması lazım. Mutlaka ciddi anlamda ceza almaları gerekiyor" dedi.
türkiye
ankara
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ankara, hayvana şiddet, köpek
ankara, hayvana şiddet, köpek
Ankara'da tüfekle vurulmuş 4 köpek ölüsü bulundu
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki boş arazide, tüfekle vurulmuş 4 köpek ölüsü bulundu. Hayvanseverler olaya tepki gösterirken, köpeklerden ikisinin gözlerinin oyulduğu öne sürüldü.
Ankara'da sokak köpeklerini beslemek için Çankaya ilçesindeki İmrahor Vadisi'ne giden bir grup hayvansever, 4 köpek ölüsü ile karşılaştı. Köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğünü gören hayvanseverler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bölgede incelemede bulundu.
Patili Can Dostlar Derneği Genel Başkanı Mesut Cantürk, köpeklerin vücutlarında çok sayıda saçma izi gördüklerini belirterek, "Hatta 2'sinin de gözleri oyulmuş. Bu çocuklar bu bölgede yaşayan çocuklar. Buraya dışarıdan atılma da değil. Olay da zaten burada işlenmiş. Maalesef hepsinin vücudunda da saçmalar var. 4 çocuğumuzu ölü bulduk. Muhtemelen yaralı çocuklar vardır veya yaralanıp bölge dışına çıkıp ölen çocuklar vardır. Ondan dolayı biz bugün sabaha kadar burada arama yapacağız. Kendinden güçsüz bir canlıyı öldüren; dışarı da bir çocuğu, kadını, engelliyi, yaşlıyı da öldürebilecek bir potansiyeldedir. O yüzden buradan yetkililere sesleniyoruz. Bunu yapanların mutlaka bulunması ve hukuken cezalandırılması lazım. Mutlaka ciddi anlamda ceza almaları gerekiyor" dedi.