https://sputniknews.com.tr/20230101/ak-partiden-erken-secim-aciklamasi-1065268671.html

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması: '18 Haziran dışında bir kararımız yok'

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması: '18 Haziran dışında bir kararımız yok'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Seçim tarihine ilişkin 18 Haziran dışında bir kararımız yok. Eğer böyle bir durum olursa Anayasada, seçim... 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T16:05+0300

2023-01-01T16:05+0300

2023-01-01T16:05+0300

politika

türkiye

erken seçim

ak parti

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kanal 7'de yayımlanan Başkent Kulisi programında, muhalefetin sürekli erken seçim talebinde bulunduğunu söyledi.Kamuoyundaki tartışmaları takip ettiklerini, seçimlerin normal tarihi olan haziran ayının tatil ve sınav dönemine denk gelmesinin değerlendirildiğini ifade eden Dağ, "MYK ve MKYK'da bu konuda bir müzakere durumu henüz söz konusu olmadı. Müzakere edildiğinde ve bir karar noktasına geldiğinde bunu kamuoyu ile paylaşırız." diye konuştu.Şartların, muhalefetin dile getirdiği 6 Nisan öncesinde bir seçim durumunu doğurmadığını vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:'Muhalefet potansiyel adayını zayıflatıyor'Hamza Dağ, muhalefetin henüz aday belirlememesine ilişkin soru üzerine, 6 muhalefet partisinin adaya ilişkin kendi içlerinde farklı söylemlerinin olduğunu belirtti.Muhalefetin adayıyla ilgilenmediklerine, kendi adaylarının ve rotalarının belli olduğuna işaret eden Dağ, "'Adayı yıpranmasın diye açıklamıyoruz' diyorlar. Muhalefet kendi içinde verdiği mesajlarla potansiyel isimlerini yıpratıyor. Karşı tarafın adayı noktasında bir gündemimiz yok. Recep Tayyip Erdoğan karşısında en güçlü olarak değerlendirdiklerinin bile durumunu gayet iyi biliyoruz. En güçlü kimse onu aday olarak gösterebilirler." ifadesini kullandı.AK Parti'li Dağ, altılı masanın çalışmalarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifine ilişkin muhalefetin nasıl bir tavır göstereceği sorulan Dağ, teklif karşısında muhalefetin sessizliğe büründüğünü ifade etti.Dağ, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.Üzücü hadisenin en ince ayrıntısına kadar aydınlatılacağını belirten Dağ, gözaltına alınanların olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221229/cumhurbaskani-basdanismanindan-erken-secim-aciklamasi-10-secenek-gun-var-1065153154.html

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türkiye, erken seçim, ak parti