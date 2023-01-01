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Adanalılar 2023 yılı yerine 2024 yılını kutladı
Adanalılar 2023 yılı yerine 2024 yılını kutladı
Adana’nın Kozan ilçesinde 2023 yılı yerine 2024 yılının kutlanması dikkatlerden kaçmadı. Yılbaşı coşkusunu yaşayan vatandaşlar Adana’nın farklı bir kent... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T16:09+0300
2023-01-01T16:09+0300
yaşam
türkiye
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Adana’nın Kozan ilçesinde 2023 yılı yerine 2024 yılının kutlanması dikkatlerden kaçmadı. Yılbaşı coşkusunu yaşayan vatandalar Adana’nın farklı bir kent belirterek herkese güzel bir sene diledi.Kozan ilçesinde düzenlenen bazı yılbaşı eğlencelerinde esnafın 2023 yılı değil de 2024 yılı süslemeleri ile eğlence düzenlemesi dikkat çekti. Vatandaşlardan Ali Tutar, "Adana’nın farklılıklar kent olduğunu ifade ederek tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken biz 2024 yılını kutluyoruz” dedi.Esnaflardan Veysel Şakir günler öncesinde 2024 yılının heyecanın ilçede yaşandığını kaydederek "Biz Adanalılar her yıl bir sonraki yılın coşkusunu yaşarız, tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken bizler 2024 yılını kutluyoruz. Huzur içinse neşe içinde ilimizde güzel bir sene diliyorum” dedi.Yeni yılda eğlencenin tadını çıkaran vatandaşlar 2024 yılı için geri sayım yaparak renkli görüntüler oluşturdu.
https://sputniknews.com.tr/20230101/izmirliler-2023e-gulsen-konseriyle-girdi-1065264312.html
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türkiye, yeni yıl, adana
türkiye, yeni yıl, adana

Adanalılar 2023 yılı yerine 2024 yılını kutladı

16:09 01.01.2023
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜLAdanalılar 2023 yılı yerine 2024 yılını kutladı
Adanalılar 2023 yılı yerine 2024 yılını kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
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Adana’nın Kozan ilçesinde 2023 yılı yerine 2024 yılının kutlanması dikkatlerden kaçmadı. Yılbaşı coşkusunu yaşayan vatandaşlar Adana’nın farklı bir kent belirterek herkese güzel bir sene diledi.
Adana’nın Kozan ilçesinde 2023 yılı yerine 2024 yılının kutlanması dikkatlerden kaçmadı. Yılbaşı coşkusunu yaşayan vatandalar Adana’nın farklı bir kent belirterek herkese güzel bir sene diledi.

Kozan ilçesinde düzenlenen bazı yılbaşı eğlencelerinde esnafın 2023 yılı değil de 2024 yılı süslemeleri ile eğlence düzenlemesi dikkat çekti. Vatandaşlardan Ali Tutar, "Adana’nın farklılıklar kent olduğunu ifade ederek tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken biz 2024 yılını kutluyoruz” dedi.
Esnaflardan Veysel Şakir günler öncesinde 2024 yılının heyecanın ilçede yaşandığını kaydederek "Biz Adanalılar her yıl bir sonraki yılın coşkusunu yaşarız, tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken bizler 2024 yılını kutluyoruz. Huzur içinse neşe içinde ilimizde güzel bir sene diliyorum” dedi.
Yeni yılda eğlencenin tadını çıkaran vatandaşlar 2024 yılı için geri sayım yaparak renkli görüntüler oluşturdu.
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