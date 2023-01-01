2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ilk taksit bu ay: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
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© İHA
Yeni yılda MTV yüzde 122.9 yerine 61.5 oranında artırıldı. Bu artışla birlikte en düşük MTV 219 TL'ye çıkarken ödenecek en yüksek MTV oranı ise 101.153 TL'ye çıktı. Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksiti Ocak ayında ikincisi ise Temmuz'da ödeniyor. Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?
0-1300 motor
Matrahı 114 bin 000 liraya kadar
1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı
Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası
1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı
Matrahı 199.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı
1301-1600 motor
Matrahı 114.000 liraya kadar
1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı
1301-1600 cc
Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası
1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı
1301-1600 cc
Matrahı 199.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı
1601-1800 cc
Matrahı 285.800’ü aşmayanlar
1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı
Matrahı 285.800’ü aşanlar
1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı
1801-2000 cc
Matrahı 285.800 lira
1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı
Matrahı 285.800 lira ve üstü
1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı
2001 - 2500 cc
Matrahı 356.900 lira
1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı
1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı
Matrahı 356.900 lira ve üstü
1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı
2501 - 3000 cc
Matrahı 714.300 lira
1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı
1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktı
Matrahı 714.300 lira ve üstü
1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı
4001 cc ve yukarısı
Matrahı 1.357.700 lirayı aşmayan
1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktı
Matrahı 1.357.700 lirayı aşan
1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı
7-11 yaş
0-1300 cc
2022 MTV: 512 Lira
2023 MTV: 826 Lira
1301-1600 cc
2022 MTV: 995 Lira
2023 MTV: 1606 Lira
7-11 yaş
1601-1800 cc
2022 MTV: 1860 Lira
2023 MTV: 3003 Lira
1801-2000 cc
2022 MTV: 2882 Lira
2023 MTV: 4654 Lira
16 yaş ve yukarısı
0-1300 cc
2022 MTV: 136 Lira
2023 MTV: 219 Lira
1301-1600 cc
2022 MTV: 270 Lira
2023 MTV: 436 Lira
Motosikletler için 2023 MTV oranları
100-250 cc 1-3 yaş arası - 395 TL
100-250 cc 4-6 yaş arası - 295 TL
100-250 cc 7-11 yaş arası - 218 TL
100-250 cc 12-15 yaş arası - 134 TL
251-650 cc 1-3 yaş arası - 817 TL
251-650 cc 4-6 yaş arası - 618 TL
251-650 cc 7-11 yaş arası - 395 TL
100-250 cc 4-6 yaş arası - 295 TL
100-250 cc 7-11 yaş arası - 218 TL
100-250 cc 12-15 yaş arası - 134 TL
251-650 cc 1-3 yaş arası - 817 TL
251-650 cc 4-6 yaş arası - 618 TL
251-650 cc 7-11 yaş arası - 395 TL
Minibüsler için vergi oranları
1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL - 2335 TL'ye çıktı
7-15 YAŞ ARASI - 1038 TL - 1676 TL'ye çıktı
16 YAŞ ÜSTÜ - 506 TL - 817 TL'ye çıktı
İlk taksit ödemesi ne zaman?
MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.
MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.
MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.