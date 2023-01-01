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2022'nin en çok tercih edilen isimleri belli oldu
2022'nin en çok tercih edilen isimleri belli oldu
Geçen yıl 1 milyon bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. Erkeklerde en çok tercih edilen isim Alparslan, kızlarda ise Zeynep oldu. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T14:45+0300
2023-01-01T14:45+0300
yaşam
türkiye
bebek
isim
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2022'de 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti.Toplam 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edilirken, en çok tercih edilen isimler erkeklerde Alparslan, kızlarda ise Zeynep oldu.Erkek bebeklerden 8 bin 366'sına Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konulurken, bu isimlerin ardından Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf en çok tercih edilen diğer isimler oldu.Bu isimler sadece birer bebekte varGeçen yıl 8 bin 870 bebeğe Zeynep adı verilirken, 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel adı konuldu. Bu isimleri sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti."Azra Akel", "Elif Evin", "Irmak Dila", "Kerem Akil", "Dilara Hayat", "Eylül Feza", "Oğuz Umut", "Tuna Mete" ve "Kağan Celal" ise geçen yıl sadece birer bebeğe takılan isimler olmalarıyla dikkati çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230101/yeni-yilin-ilk-bebekleri-dunyaya-geldi-1065264593.html
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türkiye, bebek, isim
türkiye, bebek, isim

2022'nin en çok tercih edilen isimleri belli oldu

14:45 01.01.2023
© AAAğlayan bebek
Ağlayan bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© AA
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Geçen yıl 1 milyon bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. Erkeklerde en çok tercih edilen isim Alparslan, kızlarda ise Zeynep oldu.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2022'de 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti.
Toplam 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edilirken, en çok tercih edilen isimler erkeklerde Alparslan, kızlarda ise Zeynep oldu.

Erkek bebeklerden 8 bin 366'sına Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konulurken, bu isimlerin ardından Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf en çok tercih edilen diğer isimler oldu.

Bu isimler sadece birer bebekte var

Geçen yıl 8 bin 870 bebeğe Zeynep adı verilirken, 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel adı konuldu. Bu isimleri sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.

"Azra Akel", "Elif Evin", "Irmak Dila", "Kerem Akil", "Dilara Hayat", "Eylül Feza", "Oğuz Umut", "Tuna Mete" ve "Kağan Celal" ise geçen yıl sadece birer bebeğe takılan isimler olmalarıyla dikkati çekti.
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
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