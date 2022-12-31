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https://sputniknews.com.tr/20221231/vucic-hayati-cikarlarimiz-tehdit-edilmedigi-surece-rusyaya-yaptirim-uygulamayiz-1065249626.html
Vucic: Hayati çıkarlarımız tehdit edilmediği sürece Rusya'ya yaptırım uygulamayız
Vucic: Hayati çıkarlarımız tehdit edilmediği sürece Rusya'ya yaptırım uygulamayız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkesinin Rusya'ya ancak kendi çıkarları tehdit edildiğinde yaptırım uygulayabileceğini belirtti. 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T12:40+0300
2022-12-31T12:40+0300
dünya
aleksandr vucic
rusya
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin hayati çıkarları tehdit edilmediği sürece Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayacaklarını söyledi.Prva TV’ye konuşan Sırp lider, geçen yıl boyunca herkesin Belgrad'ın Rusya karşıtı yaptırımlar konusundaki ilkeli tutumuna tanık olduğunu vurgulayarak, “Bu tutumumuzu ne kadar süre koruyabiliriz, göreceğiz. Ülkemizin hayati çıkarları tehdit edilmediği sürece bu tutumumuzu sürdüreceğiz ve pozisyonumuzdan kolay kolay vazgeçmeyeceğiz” dedi.
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aleksandr vucic, rusya
aleksandr vucic, rusya

Vucic: Hayati çıkarlarımız tehdit edilmediği sürece Rusya'ya yaptırım uygulamayız

12:40 31.12.2022
© REUTERS / Yuri Kochetkov/Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© REUTERS / Yuri Kochetkov/
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkesinin Rusya'ya ancak kendi çıkarları tehdit edildiğinde yaptırım uygulayabileceğini belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin hayati çıkarları tehdit edilmediği sürece Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayacaklarını söyledi.
Prva TV’ye konuşan Sırp lider, geçen yıl boyunca herkesin Belgrad'ın Rusya karşıtı yaptırımlar konusundaki ilkeli tutumuna tanık olduğunu vurgulayarak, “Bu tutumumuzu ne kadar süre koruyabiliriz, göreceğiz. Ülkemizin hayati çıkarları tehdit edilmediği sürece bu tutumumuzu sürdüreceğiz ve pozisyonumuzdan kolay kolay vazgeçmeyeceğiz” dedi.
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