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https://sputniknews.com.tr/20221231/tunusta-ohal-bir-ay-daha-uzatildi-1065244716.html
Tunus'ta OHAL bir ay daha uzatıldı
Tunus'ta OHAL bir ay daha uzatıldı
Tunus'ta 2015 yılında terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin 30 Ocak 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı. 31.12.2022, Sputnik Türkiye
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Tunus'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, 31 Aralık'ta sona erecek olan OHAL, 30 Ocak 2023'e kadar uzatıldı.Tunus'ta OHAL son olarak 18 Şubat 2022’de, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından yıl sonuna kadar uzatılmıştı.Tunus'ta 2015'ten bu yana OHAL uygulanıyorBaşkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü halin, sonraki süreçte birçok kez uzatılmasına karar verilmişti.Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine "toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı, mahkeme izni olmaksızın arama emri ve basını denetleme" gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.Messi ve Ronaldo'yu karşılaştırması istenen Erdoğan, iki futbolcuyu kıyaslayamayacağını belirterek, şöyle devam etti:
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ohal, afrika, tunus
ohal, afrika, tunus

Tunus'ta OHAL bir ay daha uzatıldı

01:16 31.12.2022
© Flickr / CernavodaTunus
Tunus - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© Flickr / Cernavoda
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Tunus'ta 2015 yılında terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin 30 Ocak 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.
Tunus'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, 31 Aralık'ta sona erecek olan OHAL, 30 Ocak 2023'e kadar uzatıldı.
Tunus'ta OHAL son olarak 18 Şubat 2022’de, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Tunus'ta 2015'ten bu yana OHAL uygulanıyor

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü halin, sonraki süreçte birçok kez uzatılmasına karar verilmişti.
Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine "toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı, mahkeme izni olmaksızın arama emri ve basını denetleme" gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.
Messi ve Ronaldo'yu karşılaştırması istenen Erdoğan, iki futbolcuyu kıyaslayamayacağını belirterek, şöyle devam etti:
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