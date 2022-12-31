https://sputniknews.com.tr/20221231/tuncelide-bozayilar-karin-ustunde-gonullerince-eglendi-oynadilar-kaydilar-sarilip-yuvarlandilar-1065253731.html
Tunceli'de bozayıların kar eğlencesi: Oynadılar, kaydılar, sarılıp yuvarlandılar
Tunceli'de bozayıların kar eğlencesi: Oynadılar, kaydılar, sarılıp yuvarlandılar
Tunceli'de karda yuvarlanarak oyun oynayan bozayıların o anları, doğa fotoğrafçısı tarafından kaydedildi. 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T15:36+0300
2022-12-31T15:36+0300
2022-12-31T15:55+0300
türkiye
tunceli
bozayı
kar
oyun
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Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kovuklu köyünde yaşayan doğa fotoğrafçısı Özgür Balcı, köyün yüksek kesimlerde karda kayak yaparak eğlenen bozayıları görüntüledi. Köyde boş vakitlerinde doğa fotoğrafçılığı yaptığını belirten Balcı, ''Köyde yaşamanın en güzel yanının, yaban hayvanlarının en güzel anlarına tanıklık etmenin olduğunu düşünüyorum. Daha önce vaşak, kurt ve yaban keçisi çekmiştim. Bozayıların kar üstünde oyun oynadıklarını görünce kamera ile onları da kayıt altına aldım" dedi.
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tunceli, bozayı, kar, oyun
tunceli, bozayı, kar, oyun
Tunceli'de bozayıların kar eğlencesi: Oynadılar, kaydılar, sarılıp yuvarlandılar
15:36 31.12.2022 (güncellendi: 15:55 31.12.2022) Abone ol
Tunceli'de karda yuvarlanarak oyun oynayan bozayıların o anları, doğa fotoğrafçısı tarafından kaydedildi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kovuklu köyünde yaşayan doğa fotoğrafçısı Özgür Balcı, köyün yüksek kesimlerde karda kayak yaparak eğlenen bozayıları görüntüledi. Köyde boş vakitlerinde doğa fotoğrafçılığı yaptığını belirten Balcı, ''Köyde yaşamanın en güzel yanının, yaban hayvanlarının en güzel anlarına tanıklık etmenin olduğunu düşünüyorum. Daha önce vaşak, kurt ve yaban keçisi çekmiştim. Bozayıların kar üstünde oyun oynadıklarını görünce kamera ile onları da kayıt altına aldım" dedi.