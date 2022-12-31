https://sputniknews.com.tr/20221231/soygu-rus-ordu-mensuplarinin-yeni-yilini-kutladi-zafer-kacinilmaz-1065253214.html

Şoygu, Rus ordu mensuplarının yeni yılını kutladı: Zafer kaçınılmaz!

Şoygu, Rus ordu mensuplarının yeni yılını kutladı: Zafer kaçınılmaz!

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus ordu mensuplarının yeni yılını kutladığı mesajında, Rus ordusunun zaferinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T14:12+0300

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dünya

sergey şoygu

rusya

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yeni yılını kutlayarak, askeri görevlerin yerine getirilmesindeki cesaretleri ve kahramanlıkları için teşekkür etti.Şoygu, "Önümüzdeki yılda hepinize sağlık, metanet, güvenilir ve sadık yoldaşlar ve tabii ki açık bir gökyüzü diliyorum! Yeni yıl gibi zaferimiz de kaçınılmaz!" ifadelerini kullandı.Geçen yıl Rusya'nın zamanın olağan akışını değiştiren ciddi deneyimlerle karşı karşıya kaldığını ve 2023'ün zorlu bir askeri-politik ortamda karşılanacağını belirten Şoygu, “Şanlı tarihimizin ve büyük başarılarımızın üstünü çizmeye çalıştıkları, faşizmin galiplerinin anıtlarının yıkıldığı, savaş suçlularının kahraman ilan edildiği, Rus olan her şeyin ortadan kaldırıldığı koşullarda Yeni Yıl sadece iyi bir gelenek değil, aynı zamanda derin bir anlam kazanıyor ve barışçıl bir gelecek için umudun sembolü haline geliyor” diye konuştu.Şoygu, Rus askerlerinin ön saflarda, savaş alanlarında ve okyanusların ücra bölgelerinde savaş görevlerini kahramanca yerine getirdiğine vurgu yaparak, "Bugün sadece Rusya'nın büyük tarihini değil, aynı zamanda parlak geleceğini de savunuyorsunuz. Her birimizin arkasında Rusya var!" dedi.

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