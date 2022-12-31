Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221231/soygu-rus-ordu-mensuplarinin-yeni-yilini-kutladi-zafer-kacinilmaz-1065253214.html
Şoygu, Rus ordu mensuplarının yeni yılını kutladı: Zafer kaçınılmaz!
Şoygu, Rus ordu mensuplarının yeni yılını kutladı: Zafer kaçınılmaz!
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus ordu mensuplarının yeni yılını kutladığı mesajında, Rus ordusunun zaferinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T14:12+0300
2022-12-31T14:12+0300
dünya
sergey şoygu
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/1a/1057951912_0:0:2707:1523_1920x0_80_0_0_a200d1e92db500c68bd99e85dee373d0.jpg
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yeni yılını kutlayarak, askeri görevlerin yerine getirilmesindeki cesaretleri ve kahramanlıkları için teşekkür etti.Şoygu, "Önümüzdeki yılda hepinize sağlık, metanet, güvenilir ve sadık yoldaşlar ve tabii ki açık bir gökyüzü diliyorum! Yeni yıl gibi zaferimiz de kaçınılmaz!" ifadelerini kullandı.Geçen yıl Rusya'nın zamanın olağan akışını değiştiren ciddi deneyimlerle karşı karşıya kaldığını ve 2023'ün zorlu bir askeri-politik ortamda karşılanacağını belirten Şoygu, “Şanlı tarihimizin ve büyük başarılarımızın üstünü çizmeye çalıştıkları, faşizmin galiplerinin anıtlarının yıkıldığı, savaş suçlularının kahraman ilan edildiği, Rus olan her şeyin ortadan kaldırıldığı koşullarda Yeni Yıl sadece iyi bir gelenek değil, aynı zamanda derin bir anlam kazanıyor ve barışçıl bir gelecek için umudun sembolü haline geliyor” diye konuştu.Şoygu, Rus askerlerinin ön saflarda, savaş alanlarında ve okyanusların ücra bölgelerinde savaş görevlerini kahramanca yerine getirdiğine vurgu yaparak, "Bugün sadece Rusya'nın büyük tarihini değil, aynı zamanda parlak geleceğini de savunuyorsunuz. Her birimizin arkasında Rusya var!" dedi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/1a/1057951912_0:0:2707:2031_1920x0_80_0_0_9d04dad1bc176bc0153877fb89c90b23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey şoygu, rusya
sergey şoygu, rusya

Şoygu, Rus ordu mensuplarının yeni yılını kutladı: Zafer kaçınılmaz!

14:12 31.12.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Multimedya arşivine gidinSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus ordu mensuplarının yeni yılını kutladığı mesajında, Rus ordusunun zaferinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yeni yılını kutlayarak, askeri görevlerin yerine getirilmesindeki cesaretleri ve kahramanlıkları için teşekkür etti.
Şoygu, "Önümüzdeki yılda hepinize sağlık, metanet, güvenilir ve sadık yoldaşlar ve tabii ki açık bir gökyüzü diliyorum! Yeni yıl gibi zaferimiz de kaçınılmaz!" ifadelerini kullandı.
Geçen yıl Rusya'nın zamanın olağan akışını değiştiren ciddi deneyimlerle karşı karşıya kaldığını ve 2023'ün zorlu bir askeri-politik ortamda karşılanacağını belirten Şoygu, “Şanlı tarihimizin ve büyük başarılarımızın üstünü çizmeye çalıştıkları, faşizmin galiplerinin anıtlarının yıkıldığı, savaş suçlularının kahraman ilan edildiği, Rus olan her şeyin ortadan kaldırıldığı koşullarda Yeni Yıl sadece iyi bir gelenek değil, aynı zamanda derin bir anlam kazanıyor ve barışçıl bir gelecek için umudun sembolü haline geliyor” diye konuştu.
Şoygu, Rus askerlerinin ön saflarda, savaş alanlarında ve okyanusların ücra bölgelerinde savaş görevlerini kahramanca yerine getirdiğine vurgu yaparak, "Bugün sadece Rusya'nın büyük tarihini değil, aynı zamanda parlak geleceğini de savunuyorsunuz. Her birimizin arkasında Rusya var!" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала