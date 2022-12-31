https://sputniknews.com.tr/20221231/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-zaporojye-bolgesindeki-dorojnyankayi-ele-gecirdi-1065261435.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki Dorojnyanka'yı ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki Dorojnyanka'yı ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Güney Donetsk yönünde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Zaporojye bölgesindeki Dorojnyanka'yı ele geçirdiğini... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T22:08+0300
2022-12-31T22:08+0300
2022-12-31T23:55+0300
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igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettiği özel askeri operasyona dair güncel bilgileri açıkladı.Konaşenkov, Rus Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novovasiliyevka ve Novoekonomiçeskoye yerleşim bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki Mi-8 helikopterini düşürdüğünü kaydetti.Konstantinovka yakınlarında, 1 adet HIMARS ve 2 adet Grad çoklu roketatar sistemlerinin yanı sıra bir Gvozdika obüsünün imha edildiğini belirten Konaşenkov, DHC’nin Seversk, Stupoçki ve Fedorovka yerleşim bölgelerinde ABD yapımı dört adet M777 topçu sisteminin atış mevzilerinde imha edildiği bilgisini paylaştı.Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin DHC'deki Krasniy Liman ve Çervonaya Dibrova yerleşimlerinde yabancı paralı askerlerin konuşlandığı üç noktaya yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlediği vurgusu yapan Konaşenkov, Çasov Yar, Artemovsk, Avdeyevka ve Vesyoloye yerleşim yerlerinin yakınında ABD yapımı 5 adet AN-TPQ-50 radar istasyonu imha edildiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221231/rus-senator-klisas-avrupali-politikacilar-minsk-anlasmalari-hakkinda-8-yil-boyunca-yalan-soyledi-1065248389.html
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rusya, ukrayna, igor konaşenkov
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki Dorojnyanka'yı ele geçirdi
22:08 31.12.2022 (güncellendi: 23:55 31.12.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Güney Donetsk yönünde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Zaporojye bölgesindeki Dorojnyanka'yı ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettiği özel askeri operasyona dair güncel bilgileri açıkladı.
Konaşenkov, Rus Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novovasiliyevka ve Novoekonomiçeskoye yerleşim bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki Mi-8 helikopterini düşürdüğünü kaydetti.
Konstantinovka yakınlarında, 1 adet HIMARS ve 2 adet Grad çoklu roketatar sistemlerinin yanı sıra bir Gvozdika obüsünün imha edildiğini belirten Konaşenkov, DHC’nin Seversk, Stupoçki ve Fedorovka yerleşim bölgelerinde ABD yapımı dört adet M777 topçu sisteminin atış mevzilerinde imha edildiği bilgisini paylaştı.
Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin DHC'deki Krasniy Liman ve Çervonaya Dibrova yerleşimlerinde yabancı paralı askerlerin konuşlandığı üç noktaya yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlediği vurgusu yapan Konaşenkov, Çasov Yar, Artemovsk, Avdeyevka ve Vesyoloye yerleşim yerlerinin yakınında ABD yapımı 5 adet AN-TPQ-50 radar istasyonu imha edildiğini ifade etti.