https://sputniknews.com.tr/20221231/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-zaporojye-bolgesindeki-dorojnyankayi-ele-gecirdi-1065261435.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki Dorojnyanka'yı ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki Dorojnyanka'yı ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Güney Donetsk yönünde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Zaporojye bölgesindeki Dorojnyanka'yı ele geçirdiğini... 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T22:08+0300

2022-12-31T22:08+0300

2022-12-31T23:55+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

igor konaşenkov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/18/1063795497_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f843a32e1dc08a274e0cddce4ddb25.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettiği özel askeri operasyona dair güncel bilgileri açıkladı.Konaşenkov, Rus Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novovasiliyevka ve Novoekonomiçeskoye yerleşim bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki Mi-8 helikopterini düşürdüğünü kaydetti.Konstantinovka yakınlarında, 1 adet HIMARS ve 2 adet Grad çoklu roketatar sistemlerinin yanı sıra bir Gvozdika obüsünün imha edildiğini belirten Konaşenkov, DHC’nin Seversk, Stupoçki ve Fedorovka yerleşim bölgelerinde ABD yapımı dört adet M777 topçu sisteminin atış mevzilerinde imha edildiği bilgisini paylaştı.Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin DHC'deki Krasniy Liman ve Çervonaya Dibrova yerleşimlerinde yabancı paralı askerlerin konuşlandığı üç noktaya yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlediği vurgusu yapan Konaşenkov, Çasov Yar, Artemovsk, Avdeyevka ve Vesyoloye yerleşim yerlerinin yakınında ABD yapımı 5 adet AN-TPQ-50 radar istasyonu imha edildiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20221231/rus-senator-klisas-avrupali-politikacilar-minsk-anlasmalari-hakkinda-8-yil-boyunca-yalan-soyledi-1065248389.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, igor konaşenkov