Rusya lideri Putin, Rusya vatandaşlarının yeni yılını kutladı
15:46 31.12.2022 (güncellendi: 15:53 31.12.2022)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinВидеообращение президента РФ В. Путина по случаю Дня спасателя
© Sputnik / Михаил Климентьев/
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya vatandaşlarının yeni yılını kutladı. Putin yeni yıl mesajında geçtiğimiz yılı, hem Rusya hem de tüm dünya için geleceğin temellerini atan önemli olaylar yılı, endişelerle dolu bir yıl olarak nitelendirdi.
Putin, “Fakat çok uluslu halkımız, Rusya tarihinin tüm zor dönemlerinde olduğu gibi, cesaret ve onur gösterdi. Sözleri ve eylemleriyle anavatanın savunucularını, asker ve subaylarımızı, özel askeri operasyonun tüm katılımcılarını destekledi” dedi.
Doğrunun, halkını tarihi topraklarında koruyan Rusya'nın yanında olduğuna vurgu yapan Rus lider, “Birlikte inşa ediyoruz. Ve kuruyoruz. Önemli olan Rusya’nın kaderidir. Anavatanı savunmak, atalarımıza ve torunlarımıza karşı kutsal görevimizdir” diye konuştu.
Özel askeri operasyona katılanlara güçlü manevi duruşları ve cesaretleri için teşekkür eden Putin, Rusya'nın tüm zorlukların üstesinden geleceğine ve ülkeyi büyük ve bağımsız olarak tutacağına olan güvenini dile getirerek, “Her zaman biliyorduk ve bugün bir kez daha Rusya'nın egemen, bağımsız, güvenli geleceğinin yalnızca bize bağlı olduğuna emin olduk. Gücümüze ve irademize” ifadelerini kullandı.
Putin, “Batılı seçkinler yıllarca Rusya'ya Donbass da dahil olmak üzere barışçıl niyetler konusunda güvence verdiler, ancak gerçekte neo-Nazileri desteklediler ve saldırganlığa hazırlandılar. Şimdi bunu açık bir şekilde dile getiriyorlar ve Ukrayna halkını ülkemizi bölmek ve zayıflatmak için kullanıyorlar. Kimsenin bunu yapmasına asla izin vermedik ve vermeyeceğiz" diye ekledi.
Putin, “Batılı seçkinler yıllarca Rusya'ya Donbass da dahil olmak üzere barışçıl niyetler konusunda güvence verdiler, ancak gerçekte neo-Nazileri desteklediler ve saldırganlığa hazırlandılar. Şimdi bunu açık bir şekilde dile getiriyorlar ve Ukrayna halkını ülkemizi bölmek ve zayıflatmak için kullanıyorlar. Kimsenin bunu yapmasına asla izin vermedik ve vermeyeceğiz" diye ekledi.