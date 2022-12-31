https://sputniknews.com.tr/20221231/rus-senator-klisas-avrupali-politikacilar-minsk-anlasmalari-hakkinda-8-yil-boyunca-yalan-soyledi-1065248389.html

Rus senatör Klişas: Avrupalı politikacılar, Minsk anlaşmaları hakkında 8 yıl boyunca yalan söyledi

Rus senatör Klişas: Avrupalı politikacılar, Minsk anlaşmaları hakkında 8 yıl boyunca yalan söyledi

Rus Senatör Andrey Klişas, Avrupalı politikacıların Ukrayna'yı ‘büyük bir savaşa’ hazırlamak için Minsk anlaşmalarının önemi hakkında sekiz yıl boyunca yalan... 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T10:47+0300

2022-12-31T10:47+0300

2022-12-31T10:47+0300

ukrayna krizi

andrey klişas

minsk anlaşması

ukrayna

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Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Avrupalı politikacıların Ukrayna'yı silahlandırmak ve ‘büyük bir savaşa’ hazırlamak için Minsk anlaşmalarının önemi hakkında sekiz yıl boyunca yalan söylediklerini ifade etti.Klişas, “Avrupalı politikacılar, 8 yıl boyunca Minsk anlaşmalarının önemi hakkında yalan söyledi, ‘Minsk anlaşmalarının uygulanmasında ilerleme kaydedilmediği’ gerekçesiyle Rusya'ya yönelik yaptırımları uzattılar ve bunların hepsini sadece Ukrayna'daki neo-Nazileri silahlandırmak, eğitmek ve büyük bir savaşa hazırlamak için yaptılar” ifadelerini kullandı.Daha önce Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, de Minsk anlaşmalarının Kiev'e güçlenmesi için zaman kazandırdığını söylemişti.

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andrey klişas, minsk anlaşması, ukrayna