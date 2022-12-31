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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221231/rus-senator-klisas-avrupali-politikacilar-minsk-anlasmalari-hakkinda-8-yil-boyunca-yalan-soyledi-1065248389.html
Rus senatör Klişas: Avrupalı politikacılar, Minsk anlaşmaları hakkında 8 yıl boyunca yalan söyledi
Rus senatör Klişas: Avrupalı politikacılar, Minsk anlaşmaları hakkında 8 yıl boyunca yalan söyledi
Rus Senatör Andrey Klişas, Avrupalı politikacıların Ukrayna'yı ‘büyük bir savaşa’ hazırlamak için Minsk anlaşmalarının önemi hakkında sekiz yıl boyunca yalan... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T10:47+0300
2022-12-31T10:47+0300
ukrayna krizi
andrey klişas
minsk anlaşması
ukrayna
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Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Avrupalı politikacıların Ukrayna'yı silahlandırmak ve ‘büyük bir savaşa’ hazırlamak için Minsk anlaşmalarının önemi hakkında sekiz yıl boyunca yalan söylediklerini ifade etti.Klişas, “Avrupalı politikacılar, 8 yıl boyunca Minsk anlaşmalarının önemi hakkında yalan söyledi, ‘Minsk anlaşmalarının uygulanmasında ilerleme kaydedilmediği’ gerekçesiyle Rusya'ya yönelik yaptırımları uzattılar ve bunların hepsini sadece Ukrayna'daki neo-Nazileri silahlandırmak, eğitmek ve büyük bir savaşa hazırlamak için yaptılar” ifadelerini kullandı.Daha önce Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, de Minsk anlaşmalarının Kiev'e güçlenmesi için zaman kazandırdığını söylemişti.
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andrey klişas, minsk anlaşması, ukrayna
andrey klişas, minsk anlaşması, ukrayna

Rus senatör Klişas: Avrupalı politikacılar, Minsk anlaşmaları hakkında 8 yıl boyunca yalan söyledi

10:47 31.12.2022
© SputnikRusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas
Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© Sputnik
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Rus Senatör Andrey Klişas, Avrupalı politikacıların Ukrayna'yı ‘büyük bir savaşa’ hazırlamak için Minsk anlaşmalarının önemi hakkında sekiz yıl boyunca yalan söylediklerini belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Avrupalı politikacıların Ukrayna'yı silahlandırmak ve ‘büyük bir savaşa’ hazırlamak için Minsk anlaşmalarının önemi hakkında sekiz yıl boyunca yalan söylediklerini ifade etti.
Klişas, “Avrupalı politikacılar, 8 yıl boyunca Minsk anlaşmalarının önemi hakkında yalan söyledi, ‘Minsk anlaşmalarının uygulanmasında ilerleme kaydedilmediği’ gerekçesiyle Rusya'ya yönelik yaptırımları uzattılar ve bunların hepsini sadece Ukrayna'daki neo-Nazileri silahlandırmak, eğitmek ve büyük bir savaşa hazırlamak için yaptılar” ifadelerini kullandı.
Daha önce Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, de Minsk anlaşmalarının Kiev'e güçlenmesi için zaman kazandırdığını söylemişti.
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