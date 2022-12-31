https://sputniknews.com.tr/20221231/rus-senator-klisas-avrupali-politikacilar-minsk-anlasmalari-hakkinda-8-yil-boyunca-yalan-soyledi-1065248389.html
Rus senatör Klişas: Avrupalı politikacılar, Minsk anlaşmaları hakkında 8 yıl boyunca yalan söyledi
Rus senatör Klişas: Avrupalı politikacılar, Minsk anlaşmaları hakkında 8 yıl boyunca yalan söyledi
Rus Senatör Andrey Klişas, Avrupalı politikacıların Ukrayna'yı ‘büyük bir savaşa’ hazırlamak için Minsk anlaşmalarının önemi hakkında sekiz yıl boyunca yalan... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T10:47+0300
2022-12-31T10:47+0300
2022-12-31T10:47+0300
ukrayna krizi
andrey klişas
minsk anlaşması
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/11/1058799257_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bf2c135d062964d66b76e0e933b2a4a7.jpg
Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Avrupalı politikacıların Ukrayna'yı silahlandırmak ve ‘büyük bir savaşa’ hazırlamak için Minsk anlaşmalarının önemi hakkında sekiz yıl boyunca yalan söylediklerini ifade etti.Klişas, “Avrupalı politikacılar, 8 yıl boyunca Minsk anlaşmalarının önemi hakkında yalan söyledi, ‘Minsk anlaşmalarının uygulanmasında ilerleme kaydedilmediği’ gerekçesiyle Rusya'ya yönelik yaptırımları uzattılar ve bunların hepsini sadece Ukrayna'daki neo-Nazileri silahlandırmak, eğitmek ve büyük bir savaşa hazırlamak için yaptılar” ifadelerini kullandı.Daha önce Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, de Minsk anlaşmalarının Kiev'e güçlenmesi için zaman kazandırdığını söylemişti.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/11/1058799257_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_872ebf4261d8df43173d1af7f76dda0f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
andrey klişas, minsk anlaşması, ukrayna
andrey klişas, minsk anlaşması, ukrayna
Rus senatör Klişas: Avrupalı politikacılar, Minsk anlaşmaları hakkında 8 yıl boyunca yalan söyledi
Abone ol
Rus Senatör Andrey Klişas, Avrupalı politikacıların Ukrayna'yı ‘büyük bir savaşa’ hazırlamak için Minsk anlaşmalarının önemi hakkında sekiz yıl boyunca yalan söylediklerini belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Avrupalı politikacıların Ukrayna'yı silahlandırmak ve ‘büyük bir savaşa’ hazırlamak için Minsk anlaşmalarının önemi hakkında sekiz yıl boyunca yalan söylediklerini ifade etti.
Klişas, “Avrupalı politikacılar, 8 yıl boyunca Minsk anlaşmalarının önemi hakkında yalan söyledi, ‘Minsk anlaşmalarının uygulanmasında ilerleme kaydedilmediği’ gerekçesiyle Rusya'ya yönelik yaptırımları uzattılar ve bunların hepsini sadece Ukrayna'daki neo-Nazileri silahlandırmak, eğitmek ve büyük bir savaşa hazırlamak için yaptılar” ifadelerini kullandı.
Daha önce Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, de Minsk anlaşmalarının Kiev'e güçlenmesi için zaman kazandırdığını söylemişti.