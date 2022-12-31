https://sputniknews.com.tr/20221231/ronaldo-resmen-al-nassrda-1065243487.html

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu transfer etti

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu transfer etti

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a imzayı attı. Portekizli yıldızın yıllık ücreti tarihin en pahalısı oldu. 31.12.2022, Sputnik Türkiye

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spor

cristiano ronaldo

suudi arabistan

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2022 Dünya Kupası öncesinde Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı belli oldu. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşma sağladı. Transfer, kulübün resmi sosyal medya hesabından duyurulurken, 37 yaşındaki yıldız Haziran 2025'e kadar geçerli 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.Suudi Arabistan kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Suudi Arabistan basınında, sözleşmenin 2025 yılına kadar süreceği ve Ronaldo'nun yıllık maaşının 75 milyon euro olacağı iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun yıllık kazanacağı ücretin, ticari anlaşmalarla 200 milyon euro'yu bulacağı öne sürüldü.Bu aynı zamanda futbol tarihinin en büyük yıllık ücreti anlamına geliyor.Ronaldo: Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyiciCristiano Ronaldo ilk açıklamasında; "Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ronaldo'yu harcadılar' demiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesinde düzenlenen 'İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı'nda, Messi ve Ronaldo'yla ilgili soruya verdiği yanıtta Ronaldo'nun harcandığını belirtimişti.Messi ve Ronaldo'yu karşılaştırması istenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki futbolcuyu kıyaslayamayacağını belirterek, şöyle konuşmuştu:Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giymişti. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedilmişti.Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumunda bulunan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.

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