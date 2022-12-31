https://sputniknews.com.tr/20221231/ronaldo-resmen-al-nassrda-1065243487.html
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu transfer etti
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu transfer etti
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a imzayı attı. Portekizli yıldızın yıllık ücreti tarihin en pahalısı oldu. 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T00:31+0300
2022-12-31T00:31+0300
2022-12-31T01:21+0300
spor
cristiano ronaldo
suudi arabistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1f/1065243172_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_f686eabaa8f48024d8e6d36495d24baa.jpg
2022 Dünya Kupası öncesinde Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı belli oldu. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşma sağladı. Transfer, kulübün resmi sosyal medya hesabından duyurulurken, 37 yaşındaki yıldız Haziran 2025'e kadar geçerli 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.Suudi Arabistan kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Suudi Arabistan basınında, sözleşmenin 2025 yılına kadar süreceği ve Ronaldo'nun yıllık maaşının 75 milyon euro olacağı iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun yıllık kazanacağı ücretin, ticari anlaşmalarla 200 milyon euro'yu bulacağı öne sürüldü.Bu aynı zamanda futbol tarihinin en büyük yıllık ücreti anlamına geliyor.Ronaldo: Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyiciCristiano Ronaldo ilk açıklamasında; "Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ronaldo'yu harcadılar' demiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesinde düzenlenen 'İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı'nda, Messi ve Ronaldo'yla ilgili soruya verdiği yanıtta Ronaldo'nun harcandığını belirtimişti.Messi ve Ronaldo'yu karşılaştırması istenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki futbolcuyu kıyaslayamayacağını belirterek, şöyle konuşmuştu:Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giymişti. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedilmişti.Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumunda bulunan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1f/1065243172_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_3417d20d132caa423c0312faff824cb5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cristiano ronaldo, suudi arabistan
cristiano ronaldo, suudi arabistan
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu transfer etti
00:31 31.12.2022 (güncellendi: 01:21 31.12.2022) Abone ol
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a imzayı attı. Portekizli yıldızın yıllık ücreti tarihin en pahalısı oldu.
2022 Dünya Kupası öncesinde Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı belli oldu. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşma sağladı.
Transfer, kulübün resmi sosyal medya hesabından duyurulurken, 37 yaşındaki yıldız Haziran 2025'e kadar geçerli 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Suudi Arabistan kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tarih yazılıyor. Bu, sadece kulübümüze daha da büyük başarılar elde etmek için ilham vermekle kalmayıp, ligimize, milletimize ve gelecek nesillere, erkek ve kız çocuklarımıza kendilerinin en iyi versiyonu olmaları için ilham verecek bir imzadır. Ronaldo, hoş geldin yeni evine!
Suudi Arabistan basınında, sözleşmenin 2025 yılına kadar süreceği ve Ronaldo'nun yıllık maaşının 75 milyon euro olacağı iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun yıllık kazanacağı ücretin, ticari anlaşmalarla 200 milyon euro'yu bulacağı öne sürüldü.
Bu aynı zamanda futbol tarihinin en büyük yıllık ücreti anlamına geliyor.
Ronaldo: Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici
Cristiano Ronaldo ilk açıklamasında; "Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ronaldo'yu harcadılar' demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesinde düzenlenen 'İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı'nda, Messi ve Ronaldo'yla ilgili soruya verdiği yanıtta Ronaldo'nun harcandığını belirtimişti.
Messi ve Ronaldo'yu karşılaştırması istenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki futbolcuyu kıyaslayamayacağını belirterek, şöyle konuşmuştu:
"Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda sokmak, ikinci yarıda 15 dakika, yarım saat sokmak, o onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini alıp götürdü. Orada Ronaldo ile Messi'yi kıyaslamak yerine artık öyle veya böyle Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo. Şimdi artık gelecekle ilgili Mbappe, gelecekte o var."
Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giymişti. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedilmişti.
Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.
Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumunda bulunan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.