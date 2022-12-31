https://sputniknews.com.tr/20221231/numan-kurtulmus-belli-zorunluluklar-ortaya-cikarsa-secim-bir-miktar-one-alinabilir-1065248868.html

Numan Kurtulmuş: Belli zorunluluklar ortaya çıkarsa seçim bir miktar öne alınabilir

Numan Kurtulmuş: Belli zorunluluklar ortaya çıkarsa seçim bir miktar öne alınabilir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçimlerin haziranda yapılmasının planlandığını, ancak belli zorluklar ortaya çıkarsa öne alınabileceğini söyledi. 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T11:50+0300

2022-12-31T11:50+0300

2022-12-31T11:50+0300

politika

recep tayyip erdoğan

numan kurtulmuş

ekrem imamoğlu

2023

seçim

erken seçim

genel seçim

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Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezasıyla ilgili olarak da, “Hiçbir zaman mahkemelerin kararıyla siyasetin dizayn edilmesini doğru bulmadık. Dolayısıyla mahkemenin kararından medet ummayız" dedi.Yeni Şafak gazetesine konuşan Kurtulmuş, 2023 seçim takvimine ilişkin olarak, “Şu anda seçimin tarihi Haziran 2023. Belli zorunluluklar ortaya çıkarsa bir miktar öne alınması mümkün olabilir. Ama böyle bir konu henüz gündemimizde değil” diye konuştu.Kurtulmuş, AK Parti'nin 2023 seçimlerinde aday listesini belirlemede anahtar kelimenin 'itibar' olacağını söyledi.Kurtulmuş, “Geçtiğimiz seçimler öncesinde ‘Artık Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının arkasına gizlenerek siyaset yapma devri geride kalmıştır’ dedim. Erdoğan bir dünya lideridir. Her arkadaşımızın Tayyip Erdoğan’ın davasını anlayacak, ona güç verecek bir performansının olması lazım. Aday tespit sürecinde kilit kavramın ‘itibar’ sözcüğü olduğu kanaatindeyim. Halkımızın ‘Bu insan, bu kadın, bu adam düzgün adamdır, doğru adamdır, benim derdimi taşıyacak insandır’ diyebileceği itibarlı yani ‘muteber’ isimler üzerinden aday tespitlerimizi yapacağız" diye konuştu.İmamoğlu'nun hapis cezası alması kararından sonra başlayan tartışmalara da değindi Kurtulmuş,. “AK Parti’nin tavrı açık ve nettir. Biz siyasi mücadelemiz boyunca, hiçbir zaman siyasi yasakların arkasına sığınarak siyaset yapmadık” dedi.Kurtulmuş, şunları kaydetti:“Hiçbir zaman mahkemelerin kararıyla siyasetin dizayn edilmesini doğru bulmadık. Dolayısıyla mahkemenin kararından medet ummayız. Mahkemenin kararının nasıl şekilleneceğiyle ilgilenmeyiz. Bizim ilgilendiğimiz yer siyaset meydanıdır. Siyaset meydanında da rakiplerimizle eşit şartlar altında mücadele etmek isteriz. Bu anlamda devam eden bir mahkeme süreci var. Mahkeme sürecinin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Ama özellikle İBB Başkanı üzerinden muhalefet partilerinin birtakım şovlarla yeni bir siyaset dizaynı içerisine girmemesini temenni ederiz. Biz fikirlerle ve güçlü siyasi figürlerle mücadele etmek, yarışmak isteriz.”

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recep tayyip erdoğan, numan kurtulmuş, ekrem imamoğlu, 2023, seçim, erken seçim, genel seçim