https://sputniknews.com.tr/20221231/meteoroloji-acikladi-yilbasinda-ve-2023un-ilk-gunlerinde-hava-durumu-1065247151.html

Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında ve 2023'ün ilk günlerinde hava durumu

Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında ve 2023'ün ilk günlerinde hava durumu

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, bugün ve yeni yılın ilk günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde beklenirken; çarşamba... 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T09:15+0300

2022-12-31T09:15+0300

2022-12-31T09:15+0300

yaşam

hava durumu

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065208178_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c3bc77bb8d9dd007cd6189171843efb2.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla, Denizli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sis ve pus uyarısıBu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Yeni yılın ilk haftasında hava durumuYılbaşında ve 2023 yılının ilk günlerinde ülkenin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde2023'ün ilk günlerinde de hava sıcaklığının; yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü