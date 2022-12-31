https://sputniknews.com.tr/20221231/meteoroloji-acikladi-yilbasinda-ve-2023un-ilk-gunlerinde-hava-durumu-1065247151.html
Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında ve 2023'ün ilk günlerinde hava durumu
Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında ve 2023'ün ilk günlerinde hava durumu
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, bugün ve yeni yılın ilk günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde beklenirken; çarşamba... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T09:15+0300
2022-12-31T09:15+0300
2022-12-31T09:15+0300
yaşam
hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla, Denizli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sis ve pus uyarısıBu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Yeni yılın ilk haftasında hava durumuYılbaşında ve 2023 yılının ilk günlerinde ülkenin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde2023'ün ilk günlerinde de hava sıcaklığının; yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında ve 2023'ün ilk günlerinde hava durumu
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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, bugün ve yeni yılın ilk günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde beklenirken; çarşamba gününe kadar sağanak yağış tahmin edilmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla, Denizli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sis ve pus uyarısı
Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yeni yılın ilk haftasında hava durumu
Yılbaşında ve 2023 yılının ilk günlerinde ülkenin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.
Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
2023'ün ilk günlerinde de hava sıcaklığının; yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.