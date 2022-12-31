Meksika'da havalimanında bir kutuda 4 kafatası bulundu
13:35 31.12.2022 (güncellendi: 13:42 31.12.2022)
© La Guardia Nacional MexicoMeksika'da havalimanında bir kutuda 4 kafatası bulundu
© La Guardia Nacional Mexico
Meksika'da bir havalimanında, karton kutunun içerisinde ABD'ye gönderilmek üzere, 4 insan kafatası bulundu.
Meksika'da havalimanında bir kutuda ABD'ye gönderilmek üzere 4 kafatası bulundu.
Meksika Ulusal Muhafızlarından yapılan açıklamaya göre, Queretaro kentindeki havalimanında, X-ray cihazından geçen bir karton kutunun içinde garip şekiller tespit edilmesi üzerine, kontrol noktasına güvenlik görevlileri çağrıldı.
Güvenlik görevlileri kutuyu açtıklarında, alüminyum folyoya sarılmış 4 insan kafatası buldu.
Güvenlik görevlileri kutuyu açtıklarında, alüminyum folyoya sarılmış 4 insan kafatası buldu.
Durante inspecciones en empresas de paquetería y mediante un equipo de rayos X, la #GuardiaNacional detectó en el Aeropuerto Intercontinental de #Querétaro, cuatro cráneos aparentemente de origen humano, envueltos en plástico transparente y papel aluminio, sin registro sanitario. pic.twitter.com/RPNdhIoKwe— Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) December 30, 2022
Kutunun, Michoacan eyaletinin Apatzingan şehrinden, ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki bir adrese gönderilmek üzere havalimanına getirildiği bildirildi.
Kafataslarının nasıl elde edildiğine veya tıbbi araştırma amaçlı olup olmadığına bakılmaksızın, sevkiyatın Meksika yasalarını ihlal edebileceği belirtildi.
Öte yandan ülkede şiddet eylemlerinin en yoğun görüldüğü eyaletlerden biri olan Michoacan eyaletinin Apatzingan şehrini, uzun süredir Viagras uyuşturucu karteli kontrol ediyor.