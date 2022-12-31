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https://sputniknews.com.tr/20221231/meksikada-havalimaninda-bir-kutuda-4-kafatasi-bulundu-1065251828.html
Meksika'da havalimanında bir kutuda 4 kafatası bulundu
Meksika'da havalimanında bir kutuda 4 kafatası bulundu
Meksika'da bir havalimanında, karton kutunun içerisinde ABD'ye gönderilmek üzere, 4 insan kafatası bulundu. 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T13:35+0300
2022-12-31T13:42+0300
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Meksika'da havalimanında bir kutuda ABD'ye gönderilmek üzere 4 kafatası bulundu.Meksika Ulusal Muhafızlarından yapılan açıklamaya göre, Queretaro kentindeki havalimanında, X-ray cihazından geçen bir karton kutunun içinde garip şekiller tespit edilmesi üzerine, kontrol noktasına güvenlik görevlileri çağrıldı.Güvenlik görevlileri kutuyu açtıklarında, alüminyum folyoya sarılmış 4 insan kafatası buldu.Kutunun, Michoacan eyaletinin Apatzingan şehrinden, ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki bir adrese gönderilmek üzere havalimanına getirildiği bildirildi.Kafataslarının nasıl elde edildiğine veya tıbbi araştırma amaçlı olup olmadığına bakılmaksızın, sevkiyatın Meksika yasalarını ihlal edebileceği belirtildi.Öte yandan ülkede şiddet eylemlerinin en yoğun görüldüğü eyaletlerden biri olan Michoacan eyaletinin Apatzingan şehrini, uzun süredir Viagras uyuşturucu karteli kontrol ediyor.
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meksika, abd, kafatası
meksika, abd, kafatası

Meksika'da havalimanında bir kutuda 4 kafatası bulundu

13:35 31.12.2022 (güncellendi: 13:42 31.12.2022)
© La Guardia Nacional MexicoMeksika'da havalimanında bir kutuda 4 kafatası bulundu
Meksika'da havalimanında bir kutuda 4 kafatası bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© La Guardia Nacional Mexico
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Meksika'da bir havalimanında, karton kutunun içerisinde ABD'ye gönderilmek üzere, 4 insan kafatası bulundu.
Meksika'da havalimanında bir kutuda ABD'ye gönderilmek üzere 4 kafatası bulundu.
Meksika Ulusal Muhafızlarından yapılan açıklamaya göre, Queretaro kentindeki havalimanında, X-ray cihazından geçen bir karton kutunun içinde garip şekiller tespit edilmesi üzerine, kontrol noktasına güvenlik görevlileri çağrıldı.

Güvenlik görevlileri kutuyu açtıklarında, alüminyum folyoya sarılmış 4 insan kafatası buldu.
Kutunun, Michoacan eyaletinin Apatzingan şehrinden, ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki bir adrese gönderilmek üzere havalimanına getirildiği bildirildi.
Kafataslarının nasıl elde edildiğine veya tıbbi araştırma amaçlı olup olmadığına bakılmaksızın, sevkiyatın Meksika yasalarını ihlal edebileceği belirtildi.
Öte yandan ülkede şiddet eylemlerinin en yoğun görüldüğü eyaletlerden biri olan Michoacan eyaletinin Apatzingan şehrini, uzun süredir Viagras uyuşturucu karteli kontrol ediyor.
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