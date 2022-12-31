https://sputniknews.com.tr/20221231/lhcde-teror-saldirilari-planlayan-ukrayna-guvenlik-servisi-ajani-etkisiz-hale-getirildi-1065251081.html
LHC’de terör saldırıları planlayan Ukrayna Güvenlik Servisi ajanı etkisiz hale getirildi
LHC’de terör saldırıları planlayan Ukrayna Güvenlik Servisi ajanı etkisiz hale getirildi
Rus istihbarat servisleri ve İçişleri Bakanlığı personeli tarafından Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Lisiçansk kentinde düzenlenen ortak operasyonda bir... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T13:27+0300
2022-12-31T13:27+0300
2022-12-31T13:27+0300
dünya
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna güvenlik konseyi (sbu)
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Kaynak, “LHC topraklarında terör saldırıları gerçekleştirmeyi planlayan bir Ukrayna Güvenlik Servisi ajanı Lisiçansk'ta ortadan kaldırıldı" dedi.Kaynak, operasyon sırasında teslim ol çağrılarına silahla karşılık veren SBU ajanının olay yerinde etkisiz hale getirildiğini belirtti.
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna güvenlik konseyi (sbu)
lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna güvenlik konseyi (sbu)
LHC’de terör saldırıları planlayan Ukrayna Güvenlik Servisi ajanı etkisiz hale getirildi
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Rus istihbarat servisleri ve İçişleri Bakanlığı personeli tarafından Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Lisiçansk kentinde düzenlenen ortak operasyonda bir Ukrayna Güvenlik Servisi ajanının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak, “LHC topraklarında terör saldırıları gerçekleştirmeyi planlayan bir Ukrayna Güvenlik Servisi ajanı Lisiçansk'ta ortadan kaldırıldı" dedi.
Kaynak, operasyon sırasında teslim ol çağrılarına silahla karşılık veren SBU ajanının olay yerinde etkisiz hale getirildiğini belirtti.