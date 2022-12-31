https://sputniknews.com.tr/20221231/kiz-kulesinin-restorasyonu-mart-sonunda-bitiyor-muze-olarak-acilacak-1065248049.html

Kız Kulesi'nin restorasyonu mart sonunda bitiyor: Müze olarak açılacak

Kız Kulesi'nin restorasyonu mart sonunda bitiyor: Müze olarak açılacak

İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni yılda açılacak. 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T10:25+0300

2022-12-31T10:25+0300

2022-12-31T10:25+0300

türkiye

kız kulesi

mehmet nuri ersoy

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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kız Kulesi'nde Bakanlık tarafından geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalarda sona gelindi.Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ahşap kubbeyi ve yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.Restorasyon çalışmalarıyla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile mimar Han Tümertekin'den bilgi alan Bakan Ersoy, yüzlerce yıllık bu tarihi yapının restorasyon tamamlandığında müze olacağını kaydetti.Bakan Ersoy, mart sonunda bitirilecek restorasyonun ardından İstanbul'un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenebileceğini aktardı

türkiye

kız kulesi

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kız kulesi, mehmet nuri ersoy