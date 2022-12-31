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Kılıçdaroğlu: 2023 yılı başka bir yıl olacak, iktidarı alacağız, loading halkım loading
Kılıçdaroğlu: 2023 yılı başka bir yıl olacak, iktidarı alacağız, loading halkım loading
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Göreceksiniz, 2023’ün neden herhangi bir yıl gibi olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Bay Kemal’i bekleyin, iyi... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
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politika
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile halkın yeni yılını kutladı. “2023 yılı başka bir yıl olacak. İktidarı alacağız, aldığımız andan itibaren yüzlerce, binlerce çözüm bir anda devreye girecek” diyen Kılıçdaroğlu, “Yapacağız ve şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Sevgili halkım, bir fırtına geliyor. Öyle güzel bir fırtına ki bu, mükemmel bir çözümler fırtınası. Loading halkım loading… Göreceksiniz, 2023’ün neden herhangi bir yıl gibi olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Bay Kemal’i bekleyin, iyi seneler” ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: 2023 yılı başka bir yıl olacak, iktidarı alacağız, loading halkım loading

15:10 31.12.2022
© İHAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© İHA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Göreceksiniz, 2023’ün neden herhangi bir yıl gibi olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Bay Kemal’i bekleyin, iyi seneler” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile halkın yeni yılını kutladı. “2023 yılı başka bir yıl olacak. İktidarı alacağız, aldığımız andan itibaren yüzlerce, binlerce çözüm bir anda devreye girecek” diyen Kılıçdaroğlu, “Yapacağız ve şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Sevgili halkım, bir fırtına geliyor. Öyle güzel bir fırtına ki bu, mükemmel bir çözümler fırtınası. Loading halkım loading… Göreceksiniz, 2023’ün neden herhangi bir yıl gibi olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Bay Kemal’i bekleyin, iyi seneler” ifadelerini kullandı.
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