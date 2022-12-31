https://sputniknews.com.tr/20221231/kilicdaroglu-2023-yili-baska-bir-yil-olacak-iktidari-alacagiz-loading-halkim-loading-1065253627.html

Kılıçdaroğlu: 2023 yılı başka bir yıl olacak, iktidarı alacağız, loading halkım loading

Kılıçdaroğlu: 2023 yılı başka bir yıl olacak, iktidarı alacağız, loading halkım loading

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Göreceksiniz, 2023’ün neden herhangi bir yıl gibi olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Bay Kemal’i bekleyin, iyi... 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T15:10+0300

2022-12-31T15:10+0300

2022-12-31T15:10+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile halkın yeni yılını kutladı. “2023 yılı başka bir yıl olacak. İktidarı alacağız, aldığımız andan itibaren yüzlerce, binlerce çözüm bir anda devreye girecek” diyen Kılıçdaroğlu, “Yapacağız ve şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Sevgili halkım, bir fırtına geliyor. Öyle güzel bir fırtına ki bu, mükemmel bir çözümler fırtınası. Loading halkım loading… Göreceksiniz, 2023’ün neden herhangi bir yıl gibi olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Bay Kemal’i bekleyin, iyi seneler” ifadelerini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu