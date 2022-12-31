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Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemeleri yaptığını duyurdu. 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T09:30+0300
2022-12-31T09:30+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
japonya
füze
füze denemesi
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Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Kuzey Kore yerel saatiyle 08.01 ila 08.15 arasında Japon Denizi yönüne balistik füzeler fırlattı.Maksimum 100 kilometre irtifaya ulaşan balistik füzeler, havada 350 kilometre yol alarak Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına düştü.Japon hükümeti, füze denemeleri sonrası Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore'ye diplomatik protesto gönderdi.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang'ın 60 kilometre güneyindeki North Hwanghae bölgesinden balistik füzeler fırlatıldığını teyit etti.ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) füze denemesinin ABD güçleri ile Japonya ve Güney Kore'ye tehdit oluşturmadığını açıkladı.En son 23 Aralık'ta deneme yapan Kuzey Kore'nin, 2022 başından bu yana çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlattığı belirtildi.
kuzey kore
güney kore
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kuzey kore, güney kore, japonya, füze, füze denemesi
kuzey kore, güney kore, japonya, füze, füze denemesi

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

09:30 31.12.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEKuzey Kore - füze denemesi
Kuzey Kore - füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
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Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemeleri yaptığını duyurdu.
Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Kuzey Kore yerel saatiyle 08.01 ila 08.15 arasında Japon Denizi yönüne balistik füzeler fırlattı.
Maksimum 100 kilometre irtifaya ulaşan balistik füzeler, havada 350 kilometre yol alarak Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına düştü.
Japon hükümeti, füze denemeleri sonrası Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore'ye diplomatik protesto gönderdi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang'ın 60 kilometre güneyindeki North Hwanghae bölgesinden balistik füzeler fırlatıldığını teyit etti.
ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) füze denemesinin ABD güçleri ile Japonya ve Güney Kore'ye tehdit oluşturmadığını açıkladı.
En son 23 Aralık'ta deneme yapan Kuzey Kore'nin, 2022 başından bu yana çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlattığı belirtildi.
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