Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221231/izmir-bornovada-vinc-devrildi-olu-sayisi-6ya-yukseldi-1065246486.html
İzmir Bornova'da vinç devrildi: Ölü sayısı 6'ya yükseldi
İzmir Bornova'da vinç devrildi: Ölü sayısı 6'ya yükseldi
İzmir'in Bornova ilçesinde 32 katlı bir inşaatta vinç devrildi. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kayıp 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı. Kazada can kaybı... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T04:29+0300
2022-12-31T04:29+0300
türkiye
izmir
vinç
inşaat
ölü
işçi
yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1f/1065246599_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_49f6893551686019b84ba5e744c5e283.png
İzmir'in Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 19. kat seviyesinde kırılarak devrildi. 2 vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada 4 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vinç kazasında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.Köşger, Twitter hesabından, "An itibarıyla bahse konu inşaatta enkaz altında kalan 2 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmış olup toplam vefat sayısı 6 olmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm İzmirli hemşehrilerimize sabır ve metanet diliyorum" paylaşımı yaptı.Soruşturma başlatıldıKöşger, adli sürecin başladığını belirterek savcıların sahada incelemeler yaptığını, vefat eden vatandaşlarla ilgili adli sürecin tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.Her türlü kanuni sürecin yürütüleceğini aktaran Köşger, "Her kimin kabahati varsa sonuna kadar gidilecek. Hak ettikleri cezayı alacaklar. Burası yapı denetim firması ve belediyenin kontrolü altında, o süreçlerde bir ihmal varsa değerlendirilecek" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı da kaza yerinde incelemede bulundu.Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221230/izmirde-insaat-vinci-devrildi-olu-ve-yaralilar-var-1065228814.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1f/1065246599_57:0:900:632_1920x0_80_0_0_7bbfdf45f04ea46ca139f015825adcb5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, vinç, inşaat, ölü, işçi, yaralı
izmir, vinç, inşaat, ölü, işçi, yaralı

İzmir Bornova'da vinç devrildi: Ölü sayısı 6'ya yükseldi

04:29 31.12.2022
© AAİzmir'in Bornova ilçesinde 32 katlı bir inşaatta vinç devrildi. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kayıp 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı. Kazada can kaybı 6'ya yükseldi.
İzmir'in Bornova ilçesinde 32 katlı bir inşaatta vinç devrildi. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kayıp 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı. Kazada can kaybı 6'ya yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© AA
Abone olTelegram
İzmir'in Bornova ilçesinde 32 katlı bir inşaatta vinç devrildi. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kayıp 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı. Kazada can kaybı 6'ya yükseldi.
İzmir'in Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 19. kat seviyesinde kırılarak devrildi. 2 vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada 4 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vinç kazasında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.
Köşger, Twitter hesabından, "An itibarıyla bahse konu inşaatta enkaz altında kalan 2 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmış olup toplam vefat sayısı 6 olmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm İzmirli hemşehrilerimize sabır ve metanet diliyorum" paylaşımı yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Köşger, adli sürecin başladığını belirterek savcıların sahada incelemeler yaptığını, vefat eden vatandaşlarla ilgili adli sürecin tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

Her türlü kanuni sürecin yürütüleceğini aktaran Köşger, "Her kimin kabahati varsa sonuna kadar gidilecek. Hak ettikleri cezayı alacaklar. Burası yapı denetim firması ve belediyenin kontrolü altında, o süreçlerde bir ihmal varsa değerlendirilecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı da kaza yerinde incelemede bulundu.

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
TÜRKİYE
İzmir'de inşaat vinci devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Dün, 18:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала