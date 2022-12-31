https://sputniknews.com.tr/20221231/iranda-hava-kirliligi-nedeniyle-bircok-eyalette-egitime-ara-verildi-1065245552.html

İran’da hava kirliliği nedeniyle birçok eyalette eğitime ara verildi

İran’da hava kirliliği nedeniyle birçok eyalette eğitime ara verildi

İran’da, hava kirliliği nedeniyle bazı eyaletlerdeki okulların tatil edildiği, derslerin uzaktan yapılacağı bildirildi. 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T02:16+0300

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dünya

iran

hava kirliliği

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İran'ın Tahran, Elborz, Kazvin ve Çaharmahal-Bahtiyari eyaletlerinde hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle cumartesi günü için okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Hava Kirliliği Acil Durum Grubu bugün başkent Tahran'da toplantı yaptı.Toplantının ardından hava kirliliği nedeniyle Tahran eyaletinin, Perdis, Demavend ve Firuzkoh dışındaki tüm şehirlerinde anaokulu, ilk, orta ve lise kademeleri için okulların tatil edildiği, eğitimin çevrimiçi yapılmasına karar verildiği belirtildi.Açıklamada ayrıca, lise son öğrencilerinin sınavlarının ise programa göre yapılacağı, bir değişikliğin söz konusu olmadığı aktarıldı.Ülkede hava kirliliğinin etkili olduğu Elborz eyaleti valiliğinden yapılan açıklamada, okulların tam gün tatil edildiği, derslerin çevrimiçi yapılacağı, lise son sınıf öğrencilerinin sınavlarına ise devam edileceği aktarıldı.Kazvin ve Çaharmahal-Bahtiyari eyaletlerinin bazı şehirlerindeki okullar ile Merkezi eyaletinin yönetim şehri Erak’ta da okulların tatil edildiği, derslere uzaktan eğitimle devam edileceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221217/iranda-hava-kirliligi-yuz-yuze-egitime-ara-verildi-1064709331.html

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