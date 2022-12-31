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https://sputniknews.com.tr/20221231/iranda-hava-kirliligi-nedeniyle-bircok-eyalette-egitime-ara-verildi-1065245552.html
İran’da hava kirliliği nedeniyle birçok eyalette eğitime ara verildi
İran’da hava kirliliği nedeniyle birçok eyalette eğitime ara verildi
İran’da, hava kirliliği nedeniyle bazı eyaletlerdeki okulların tatil edildiği, derslerin uzaktan yapılacağı bildirildi. 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T02:16+0300
2022-12-31T02:16+0300
dünya
iran
hava kirliliği
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İran'ın Tahran, Elborz, Kazvin ve Çaharmahal-Bahtiyari eyaletlerinde hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle cumartesi günü için okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Hava Kirliliği Acil Durum Grubu bugün başkent Tahran'da toplantı yaptı.Toplantının ardından hava kirliliği nedeniyle Tahran eyaletinin, Perdis, Demavend ve Firuzkoh dışındaki tüm şehirlerinde anaokulu, ilk, orta ve lise kademeleri için okulların tatil edildiği, eğitimin çevrimiçi yapılmasına karar verildiği belirtildi.Açıklamada ayrıca, lise son öğrencilerinin sınavlarının ise programa göre yapılacağı, bir değişikliğin söz konusu olmadığı aktarıldı.Ülkede hava kirliliğinin etkili olduğu Elborz eyaleti valiliğinden yapılan açıklamada, okulların tam gün tatil edildiği, derslerin çevrimiçi yapılacağı, lise son sınıf öğrencilerinin sınavlarına ise devam edileceği aktarıldı.Kazvin ve Çaharmahal-Bahtiyari eyaletlerinin bazı şehirlerindeki okullar ile Merkezi eyaletinin yönetim şehri Erak’ta da okulların tatil edildiği, derslere uzaktan eğitimle devam edileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221217/iranda-hava-kirliligi-yuz-yuze-egitime-ara-verildi-1064709331.html
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iran, hava kirliliği
iran, hava kirliliği

İran’da hava kirliliği nedeniyle birçok eyalette eğitime ara verildi

02:16 31.12.2022
© İHAİran’da 27 şehirde yapılan araştırmalarda son bir yılda 20 bin 800 kişinin hava kirliliğine bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.
İran’da 27 şehirde yapılan araştırmalarda son bir yılda 20 bin 800 kişinin hava kirliliğine bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© İHA
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İran’da, hava kirliliği nedeniyle bazı eyaletlerdeki okulların tatil edildiği, derslerin uzaktan yapılacağı bildirildi.
İran'ın Tahran, Elborz, Kazvin ve Çaharmahal-Bahtiyari eyaletlerinde hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle cumartesi günü için okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.
İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Hava Kirliliği Acil Durum Grubu bugün başkent Tahran'da toplantı yaptı.
Toplantının ardından hava kirliliği nedeniyle Tahran eyaletinin, Perdis, Demavend ve Firuzkoh dışındaki tüm şehirlerinde anaokulu, ilk, orta ve lise kademeleri için okulların tatil edildiği, eğitimin çevrimiçi yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, lise son öğrencilerinin sınavlarının ise programa göre yapılacağı, bir değişikliğin söz konusu olmadığı aktarıldı.
Ülkede hava kirliliğinin etkili olduğu Elborz eyaleti valiliğinden yapılan açıklamada, okulların tam gün tatil edildiği, derslerin çevrimiçi yapılacağı, lise son sınıf öğrencilerinin sınavlarına ise devam edileceği aktarıldı.
Kazvin ve Çaharmahal-Bahtiyari eyaletlerinin bazı şehirlerindeki okullar ile Merkezi eyaletinin yönetim şehri Erak’ta da okulların tatil edildiği, derslere uzaktan eğitimle devam edileceği belirtildi.
İran’da 27 şehirde yapılan araştırmalarda son bir yılda 20 bin 800 kişinin hava kirliliğine bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
DÜNYA
İran’da hava kirliliği: Yüz yüze eğitime ara verildi
17 Aralık, 21:21
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