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Hamza Dağ: Gelin Togg'dan, doğal gazdan, barajlardan, şehir hastanelerinden mutlu olun
Hamza Dağ: Gelin Togg'dan, doğal gazdan, barajlardan, şehir hastanelerinden mutlu olun
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefete oy verenlere seslenerek, "Gelin Togg'dan, doğal gazdan, barajlardan, şehir hastanelerinden mutlu olun"... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-31T11:02+0300
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Buca Işılay Saygın Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen partiye katılım töreninde konuşan Dağ, "Türkiye Yüzyılı başlıyor" sloganı ile başladıkları bu süreçte Gemlik'te Togg fabrikasını, Artvin'de Yusufeli Barajı'nı açtıklarını, ocak ayında da Bandırma'da bor karbür fabrikasının açılışını yapacaklarını aktardı.EYT ve 3600 ek gösterge sorunlarının da çözüldüğünü, vatandaşları enflasyon altında ezdirmeme kararlılığının görüldüğünü anlatan Dağ, Karadeniz doğalgazı, Gabar petrolü ve Mersin'deki nükleer tesisle enerji sorununun çözüleceğini söyledi.AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya çapında bir marka olduğunu vurgulayan Dağ, partililer olarak bununla gurur duyduklarını söyledi.'Bu eser siyasetine siz de dahil olun'Ülkesini seven herkesi hizmet kervanına beklediklerini anlatan Dağ, şunları kaydetti: "Muhalefete ve muhalefete bugüne kadar oy verenlere seslenmek istiyorum. İki mesajım var. Birincisi, gelin güzel işe bahane bulmak için uğraşmayın; gelin Togg'dan, doğal gazdan, barajlardan, şehir hastanelerinden mutlu olun, bunların hepsi sizin mutlu olacağınız, bu ülkenin kazanmış olacağı güzellikler. Bunlara bahane bulmayın. Siz de bu mutluluğa katılın. İkincisi, gönülden bugüne kadar CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye destek vermiş, ülkeyi seven, büyümesinden mutlu olan hemşehrilerim, gelin bu hizmet kervanına, bu güzelliğe, bu eser siyasetine siz de dahil olun."
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hamza dağ, ak parti, togg, şehir hastanesi
hamza dağ, ak parti, togg, şehir hastanesi

Hamza Dağ: Gelin Togg'dan, doğal gazdan, barajlardan, şehir hastanelerinden mutlu olun

11:02 31.12.2022
© İHAHamza Dağ
Hamza Dağ - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© İHA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefete oy verenlere seslenerek, "Gelin Togg'dan, doğal gazdan, barajlardan, şehir hastanelerinden mutlu olun" diye konuştu.
Buca Işılay Saygın Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen partiye katılım töreninde konuşan Dağ, "Türkiye Yüzyılı başlıyor" sloganı ile başladıkları bu süreçte Gemlik'te Togg fabrikasını, Artvin'de Yusufeli Barajı'nı açtıklarını, ocak ayında da Bandırma'da bor karbür fabrikasının açılışını yapacaklarını aktardı.
EYT ve 3600 ek gösterge sorunlarının da çözüldüğünü, vatandaşları enflasyon altında ezdirmeme kararlılığının görüldüğünü anlatan Dağ, Karadeniz doğalgazı, Gabar petrolü ve Mersin'deki nükleer tesisle enerji sorununun çözüleceğini söyledi.
AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya çapında bir marka olduğunu vurgulayan Dağ, partililer olarak bununla gurur duyduklarını söyledi.

'Bu eser siyasetine siz de dahil olun'

Ülkesini seven herkesi hizmet kervanına beklediklerini anlatan Dağ, şunları kaydetti:
"Muhalefete ve muhalefete bugüne kadar oy verenlere seslenmek istiyorum. İki mesajım var. Birincisi, gelin güzel işe bahane bulmak için uğraşmayın; gelin Togg'dan, doğal gazdan, barajlardan, şehir hastanelerinden mutlu olun, bunların hepsi sizin mutlu olacağınız, bu ülkenin kazanmış olacağı güzellikler. Bunlara bahane bulmayın. Siz de bu mutluluğa katılın. İkincisi, gönülden bugüne kadar CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye destek vermiş, ülkeyi seven, büyümesinden mutlu olan hemşehrilerim, gelin bu hizmet kervanına, bu güzelliğe, bu eser siyasetine siz de dahil olun."
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