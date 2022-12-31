https://sputniknews.com.tr/20221231/eski-abd-baskani-trumpin-6-yillik-vergi-beyannameleri-kamuya-aciklandi-1065245128.html

Eski ABD Başkanı Trump'ın 6 yıllık vergi beyannameleri kamuya açıklandı

Eski ABD Başkanı Trump'ın 6 yıllık vergi beyannameleri kamuya açıklandı

ABD Temsilciler Meclisi'nin ilgili komitesi, eski Başkan Donald Trump'ın 6 yıllık vergi kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Trump, kendisine ait vergi kayıtlarını... 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T01:48+0300

2022-12-31T01:48+0300

2022-12-31T01:48+0300

dünya

abd

donald trump

vergi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0a/1058542299_0:298:3073:2026_1920x0_80_0_0_4df3883b5046900cb221f264c876b504.jpg

Eski ABD Başkanı Trump'ın 6 yıllık vergi beyannamelerinin kamuyla paylaşıldı.Kongredeki Demokratların liderlik ettiği komitenin yayınladığı binlerce sayfalık belgeler, Trump'ın 2015-2020 yıllarında kaydedilen vergi beyannamelerini içeriyor.Trump'ın vergi yükümlülüğünü azaltmak için vergi kanununu nasıl kullandığına dair detaylar içeren belgeler, eski Başkan'ın gelirini, şirketlerinin zarar ve giderleri, varlık amortismanı gibi kesintilerden mahsup ederek gösterdiğini ortaya koydu.Belgelere göre daha az vergi vermenin yollarını arayan Trump, başkanlığının ilk ve son yıllarında ticari olarak "büyük kayıplar" verdiği gerekçesiyle oldukça az vergi ödedi.Öte yandan başkan olduğu dönemde Çin, İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerde banka hesapları olduğunu da gösteren belgelere göre Trump, yurt dışındaki işletmeleri için yabancı vergi kredisi talep etti.Böylece Trump, net federal gelir vergisinden daha fazlasını dış vergi olarak ödedi.Kongredeki Demokratların liderlik ettiği komitenin yayınladığı binlerce sayfalık belgeler, Trump ve eşi Melania Trump'ın 2015-2020 yıllarında kaydedilen vergi beyannamelerini içeriyor.Genelde ABD başkanlarının gönüllü beyan ettikleri vergi kayıtları hususunda Trump, başkan olduğu süreçte Kongre'nin vergi kayıtlarını incelemesini reddediyordu.Temsilciler Meclisi Mali Mevzuat Komitesi ile Trump arasında yaşanan hukuki çekişmenin ardından Yüksek Mahkeme, kasım ayında vergi kayıtlarının Komiteye gönderilmesini onaylamıştı.Trump'tan tepkiTemsilciler Meclisi'nin gücünü kötüye kullandığını ve bu hamlenin "pek çok kişi için korkunç şeylere yol açacağını" söyleyen Trump, Demokratları "radikal ve solcu" olmakla suçladı.Trump, Demokratların her şeyi silah haline getirip koz olarak kullanmak istediğini ancak bunun, "iki taraflı tehlikeli bir yol" olduğunu ifade etti. Öte yandan, 8 Kasım'da düzenlenen seçimlerde, çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptıran Demokratların yeni Kongre göreve başlamadan Trump'ın vergi beyannamelerini yayınlaması, ABD kamuoyunun dikkatini çekti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, vergi