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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brezilya'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brezilya'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere Brezilya'da mevkidaşı... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T22:42+0300
2022-12-31T22:42+0300
dünya
türkiye
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere Brezilya'ya geldi.Brezilya'da temaslarına başlayan Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Lula’nın yemin töreni için geldiğimiz Brezilya’daki ilk görüşmemizi yeniden Dışişleri Bakanı atanan Mauro Vieira’yla gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
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türkiye, mevlüt çavuşoğlu
türkiye, mevlüt çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brezilya'da

22:42 31.12.2022
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere Brezilya'da mevkidaşı Mauro Vieira ile bir araya geldi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere Brezilya'ya geldi.
Brezilya'da temaslarına başlayan Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Lula’nın yemin töreni için geldiğimiz Brezilya’daki ilk görüşmemizi yeniden Dışişleri Bakanı atanan Mauro Vieira’yla gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
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