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https://sputniknews.com.tr/20221231/cumhurbaskani-erdogan-duyurdu-ibadethane-cemevi-ve-sanayide-dogalgaz-indirimi-yapildi-1065252269.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İbadethane, cemevi ve sanayide doğalgaz indirimi yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İbadethane, cemevi ve sanayide doğalgaz indirimi yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda indirim yapıldığını duyurdu. Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgazda da... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T13:50+0300
2022-12-31T13:51+0300
ekonomi
doğalgaz
recep tayyip erdoğan
indirim
cemevi
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Doğalgaz fiyatına indirim yapıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından duyurdu.Buna göre ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapıldı.Ayrıca sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında indirim geldi.Tarife 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olacak. İndirim haberi konutta kullanılan doğalgazı kapsamayacak.
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doğalgaz, recep tayyip erdoğan, indirim, cemevi
doğalgaz, recep tayyip erdoğan, indirim, cemevi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İbadethane, cemevi ve sanayide doğalgaz indirimi yapıldı

13:50 31.12.2022 (güncellendi: 13:51 31.12.2022)
© AFP 2022 / INA FASSBENDERDoğalgaz- Kombi
Doğalgaz- Kombi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda indirim yapıldığını duyurdu. Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgazda da değişen oranlarda indirim geldi.

Doğalgaz fiyatına indirim yapıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından duyurdu.

Buna göre ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapıldı.
Ayrıca sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında indirim geldi.
Tarife 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olacak. İndirim haberi konutta kullanılan doğalgazı kapsamayacak.
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