https://sputniknews.com.tr/20221231/cumhurbaskani-erdogan-9-buyukelciyi-gorevden-aldi-1065247668.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 büyükelçiyi görevden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 büyükelçiyi görevden aldı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 büyükelçiyi görevden aldı ve yerine yeni atamalar yaptı. 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T10:10+0300
2022-12-31T10:10+0300
2022-12-31T10:10+0300
politika
recep tayyip erdoğan
büyükelçi
görevden alma
açıklama
resmi gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.Sayıştay Savcılığına Recep Çevik'i atayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliğine Faruk Bilir ve Şaban Baba'yı seçti.Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Tacikistan Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl, Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli, Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz, Fildişi Sahili Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri ve Bangladeş Büyükelçisi Osman Turan merkeze alındı.Erdoğan; Brezilya Büyükelçiliğine Halil İbrahim Akça'yı, Somali Büyükelçiliğine İbrahim Mete Yağlı'yı, Vatikan Büyükelçiliğine Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş'ı, Tacikistan Büyükelçiliğine Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umur Acar'ı, Karadağ Büyükelçiliğine Deniz, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan'ı, Hollanda Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal'ı, Romanya Büyükelçiliğine Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan'ı, Fildişi Sahili Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım'ı ve Bangladeş Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis Şen'i atadı.
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recep tayyip erdoğan, büyükelçi, görevden alma, açıklama, resmi gazete
recep tayyip erdoğan, büyükelçi, görevden alma, açıklama, resmi gazete
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 büyükelçiyi görevden aldı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 büyükelçiyi görevden aldı ve yerine yeni atamalar yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
Sayıştay Savcılığına Recep Çevik'i atayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliğine Faruk Bilir ve Şaban Baba'yı seçti.
Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Tacikistan Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl, Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli, Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz, Fildişi Sahili Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri ve Bangladeş Büyükelçisi Osman Turan merkeze alındı.
Erdoğan; Brezilya Büyükelçiliğine Halil İbrahim Akça'yı, Somali Büyükelçiliğine İbrahim Mete Yağlı'yı, Vatikan Büyükelçiliğine Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş'ı, Tacikistan Büyükelçiliğine Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umur Acar'ı, Karadağ Büyükelçiliğine Deniz, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan'ı, Hollanda Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal'ı, Romanya Büyükelçiliğine Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan'ı, Fildişi Sahili Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım'ı ve Bangladeş Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis Şen'i atadı.